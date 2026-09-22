IU chứng minh sức hút sau 18 năm: Cả 6 buổi giao lưu cho phim concert đều cháy vé

Sau 18 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, IU tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ khi toàn bộ sáu buổi giao lưu trên sân khấu nhân dịp phát hành lại hai bộ phim concert của cô đều nhanh chóng bán hết vé.

Ngày 20/9, IU trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ tại CGV Yongsan I'Park Mall trong khuôn khổ các buổi giao lưu đặc biệt dành cho khán giả đến xem lại hai bộ phim hòa nhạc "IU Concert: The Golden Hour" và "IU Concert: The Winning". Trong đó, "The Golden Hour" có hai suất giao lưu, còn "The Winning" có bốn suất. Cả sáu buổi đều kín chỗ.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra chỉ hai ngày sau khi IU kỷ niệm 18 năm ngày ra mắt. Đây cũng trở thành dịp để nữ ca sĩ cùng cộng đồng người hâm mộ Uaena nhìn lại một chặng đường dài gắn bó với âm nhạc và sân khấu.

Tại rạp chiếu phim, IU chia sẻ cảm xúc khi được một lần nữa theo dõi những sân khấu từng ghi dấu trong sự nghiệp trên màn ảnh rộng. Nữ ca sĩ đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã dành thời gian đồng hành và cùng cô đón dấu mốc đặc biệt này.

Không chỉ đơn thuần là những buổi xem phim, sự kiện còn được tổ chức như một cuộc gặp gỡ thân mật giữa IU và người hâm mộ. Một số khán giả may mắn có cơ hội nhận áp phích có chữ ký của nữ ca sĩ hoặc ảnh chụp chung thông qua chương trình bốc thăm.

Sức hút của hai bộ phim concert cũng phần nào được thể hiện qua lượng khán giả đến rạp. Theo hệ thống bán vé của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, "IU Concert: The Winning" thu hút 2.762 lượt người xem ngay trong ngày đầu phát hành lại, 16/9. Tính từ ngày 16 đến 20/9, bộ phim ghi nhận tổng cộng 9.573 lượt khán giả.

Trong khi đó, "The Golden Hour" là bộ phim ghi lại concert của IU tại Sân vận động Olympic Seoul vào tháng 9/2022. Đây cũng là bộ phim concert đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ từ một trong những sân khấu quy mô lớn của cô.

"The Winning" lại mang ý nghĩa đặc biệt theo một cách khác. Bộ phim ghi lại phần encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của IU, được tổ chức tại Sân vận động World Cup Seoul vào tháng 9/2024. Đáng chú ý, đêm diễn này cũng đánh dấu concert thứ 100 của IU.

Việc hai bộ phim được phát hành lại, cùng với sáu buổi giao lưu đều bán hết vé, cho thấy những sân khấu đã diễn ra từ nhiều năm trước vẫn có sức hấp dẫn đối với khán giả. Với IU, những thước phim concert không chỉ lưu giữ các màn trình diễn mà còn trở thành một cách để cô và người hâm mộ cùng nhìn lại hành trình đã đi qua.

18 năm kể từ ngày debut, IU vẫn duy trì mối liên kết đặc biệt với Uaena. Những con số từ các suất chiếu lần này vì thế không chỉ phản ánh sự quan tâm dành cho hai bộ phim concert mà còn cho thấy sức sống của những dấu mốc âm nhạc từng được tạo nên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Cũng trong dịp kỷ niệm 18 năm ra mắt, IU lựa chọn một cách khác để đánh dấu cột mốc của mình. Nữ ca sĩ đã quyên góp tổng cộng 200 triệu won cho bốn tổ chức, tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện vào những dịp quan trọng trong sự nghiệp.

Từ sân khấu, màn ảnh rộng cho đến những hoạt động cộng đồng, dấu mốc 18 năm của IU được ghi dấu bằng nhiều hình thức khác nhau. Và giữa những con số, điều nổi bật nhất vẫn là sự hiện diện của người hâm mộ đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình dài.