IU bị dị ứng tiếp xúc nghiêm trọng

IU đã chia sẻ trên một nền tảng dành cho người hâm mộ để giải thích về những lo ngại gần đây liên quan đến kiểu tóc và cách trang điểm của cô. Cô tiết lộ, do mắc nhiều chứng dị ứng khi tiếp xúc, cô gặp khó khăn khi sử dụng các sản phẩm định hình như keo xịt tóc hay xịt giữ lớp trang điểm, đồng thời bị hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa một số thành phần nhất định.

Cô thậm chí còn chia sẻ mình từng cân nhắc tạm dừng các hoạt động giải trí để tập trung điều trị. Lời giải thích của cô làm rõ những thay đổi dễ nhận thấy trong phong cách làm đẹp không đơn thuần là vấn đề sở thích cá nhân hay lựa chọn nghệ thuật, mà là điều bắt buộc do những hạn chế về sức khỏe.

IU cho biết, đội ngũ chuyên gia làm đẹp của cô luôn quản lý diện mạo của cô bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng xem thành phần nào an toàn và thành phần nào cần tránh. Có thông tin cho rằng, đối với một số sản phẩm, các chuyên gia sẽ tự mình thử nghiệm trước khi sử dụng cho IU, thay vì áp dụng trực tiếp lên người cô ngay lập tức.

Thông tin mà IU chia sẻ liên quan đến các tình trạng dị ứng khi tiếp xúc và những hạn chế trong việc sử dụng sản phẩm do các vấn đề này gây ra. Chỉ dựa trên những thông tin hiện có, rất khó để xác định chính xác tình trạng da hay nguyên nhân cụ thể dẫn đến các triệu chứng của cô.

Mặc dù làm tóc và trang điểm được xem là những yếu tố then chốt để xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cho các buổi biểu diễn và chương trình phát sóng, trường hợp của IU cho thấy, việc lựa chọn phong cách cần phải được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng sức khỏe của người nghệ sĩ. Cụ thể, việc hạn chế sử dụng các sản phẩm thường dùng trong quá trình ghi hình và biểu diễn, như sản phẩm giữ nếp tóc hay mỹ phẩm trang điểm có thể ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị cho các hoạt động của cô.

Thông qua lời giải thích này, IU đã giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ về phong cách của mình, đồng thời chia sẻ về những khó khăn cá nhân ẩn sau những thay đổi dễ nhận thấy ở vẻ ngoài của cô.