ITU chốt lộ trình 6G và nhận đề xuất công nghệ từ năm 2027

Cuộc họp lần thứ 53 của Nhóm công tác WP5D thuộc Bộ phận Thông tin vô tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-R) đã bế mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, sau khi hoàn tất ba văn bản chính thức cuối cùng của giai đoạn nghiên cứu tiền chuẩn 6G, còn gọi là IMT-2030. Kết quả này khép lại giai đoạn xây dựng khung kỹ thuật, đồng thời đưa quá trình chuẩn hóa 6G sang giai đoạn tiếp nhận và đánh giá các công nghệ ứng viên.

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Trước cuộc họp tại Geneva, ITU đã hoàn thành báo cáo Yêu cầu hiệu năng kỹ thuật IMT-2030 (TPR) vào tháng 2/2026 và Hướng dẫn đánh giá công nghệ giao diện vô tuyến IMT-2030 vào tháng 6/2026. Tiếp nối hai cột mốc này, cuộc họp lần thứ 53 của WP5D tập trung hoàn thiện ba văn bản quan trọng còn lại, khép lại giai đoạn nghiên cứu tiền chuẩn và chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận, đánh giá công nghệ 6G ứng viên.

Văn bản thứ nhất là thư thông báo (Circular Letter) gửi tới toàn bộ quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế, chính thức cho biết ITU đã công bố mẫu hồ sơ đề xuất công nghệ giao diện vô tuyến (RIT) và tập hợp công nghệ giao diện vô tuyến (SRIT) ứng viên cho 6G. Văn bản thứ hai công bố kế hoạch tổ chức một hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ cuộc họp WP5D lần thứ 54 vào tháng 2/2027, xoay quanh các phương án công nghệ 6G tiềm năng cùng hoạt động của các nhóm đánh giá. Văn bản thứ ba là tài liệu quy trình công việc tiếp theo dành cho 6G, quy định rõ toàn bộ các khâu từ kêu gọi công nghệ, đánh giá cho tới công nhận tiêu chuẩn cuối cùng.

Lộ trình chuẩn hóa 6G của ITU giai đoạn 2027-2030

Theo lộ trình của ITU, các đề xuất công nghệ 6G ứng viên sẽ được tiếp nhận từ cuộc họp lần thứ 54 vào đầu năm 2027 đến cuộc họp lần thứ 59 vào đầu năm 2029. Sau khi kết thúc thời hạn này, ITU sẽ tổ chức đánh giá độc lập các công nghệ được đề xuất, dự kiến thông qua nghị quyết về phương án công nghệ 6G vào đầu năm 2030 và hoàn thiện khuyến nghị chính thức vào giữa năm 2030.

Lộ trình ITU xây dựng tiêu chuẩn 6G IMT-2030 từ năm 2024 tới tháng 6/2030

Lộ trình trên phù hợp với mục tiêu của ngành viễn thông là đưa mạng 6G vào triển khai thương mại từ khoảng năm 2030. Tuy nhiên, việc hoàn tất tiêu chuẩn quốc tế không đồng nghĩa các mạng 6G sẽ được thương mại hóa đồng loạt tại mọi thị trường vào cùng thời điểm.

Mẫu hồ sơ đi kèm thư thông báo của ITU là các yêu cầu kỹ thuật quyết định điều kiện tham gia đánh giá công nghệ 6G. Hồ sơ gồm bảng tổng hợp mô tả phương án kỹ thuật, bảng chi tiết quỹ đường truyền (link budget) và các bảng chuyên đề về khả năng hỗ trợ dịch vụ, mức độ phù hợp với từng băng tần.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về cách tổ chức nhóm công nghệ (SRIT) và công nghệ thành phần (component RIT) cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét duyệt. Những quy định này xác định phương án nào đủ điều kiện được đưa vào danh sách đánh giá chính thức của ITU. Vì vậy, cuộc đua 6G không chỉ phụ thuộc vào năng lực công nghệ mà còn ở khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quy trình chuẩn hóa quốc tế.

Vì sao các quốc gia chưa vội nộp hồ sơ 6G

Dù các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể gửi công nghệ ứng viên ngay từ cuộc họp lần thứ 54 vào đầu năm 2027, quá trình này nhiều khả năng sẽ diễn ra thận trọng. Theo ghi nhận phần lớn các bên khó nộp hồ sơ ngay ở vòng đầu mà thường chờ đến một hoặc hai cuộc họp trước hạn chót mới chính thức tham gia.

Sự thận trọng này xuất phát từ yêu cầu kiểm chứng nội bộ và phối hợp qua nhiều vòng trước khi hoàn thiện hồ sơ công nghệ. Nộp quá sớm cũng có thể khiến các chi tiết kỹ thuật bị đối thủ tiếp cận, trong khi tiêu chí đánh giá vẫn đang được hoàn thiện. Vì vậy, các bên tham gia cuộc đua 6G có thể ưu tiên chuẩn bị kỹ hồ sơ và lựa chọn thời điểm nộp phù hợp, thay vì đi trước khi các điều kiện cần thiết chưa rõ ràng.

Theo kế hoạch, trong cuộc họp lần thứ 54 vào tháng 2/2027, ITU sẽ tổ chức riêng một hội thảo giới thiệu chi tiết phương pháp nộp hồ sơ, quy trình nộp và phương pháp đánh giá công nghệ 6G. Tại diễn đàn đó, các bên có ý định nộp đề xuất, các nhóm đánh giá kỹ thuật độc lập cùng đại diện những quốc gia chủ chốt sẽ lần lượt trình bày sơ bộ, tạo đà khởi động cho hai năm kêu gọi và đánh giá công nghệ 6G phía trước.