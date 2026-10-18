Tại xã Sơn Lương, người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện dịch vụ công ngay tại trụ sở Công an xã, nhà văn hóa thôn. Thời gian tổ chức lớp học linh hoạt, kể cả vào buổi tối để phù hợp với lịch lao động, sản xuất. Phong trào “Bình dân học vụ số” đã mở rộng phạm vi tiếp cận, song số lượt được hướng dẫn chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả những việc địa phương đã làm. Vấn đề Sơn Lương tập trung giải quyết chính là giúp người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ có thể tự sử dụng các tiện ích số, để công nghệ số thực sự đi vào đời sống.