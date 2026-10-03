Italy yêu cầu làm rõ tương lai bà Lagarde khi ECB sắp bước vào đợt thay đổi nhân sự lớn

Phát biểu tại cuộc họp báo về kế hoạch ngân sách mới của Italia trong trung hạn ngày 2/10, Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Giancarlo Giorgetti đã kêu gọi ECB cần sớm có lời giải thích rõ ràng về các tin đồn nhân sự thượng tầng, liên quan đến khả năng bà Lagarde rời ECB trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Ông Giorgetti nhấn mạnh việc làm rõ lộ trình lãnh đạo của ECB là điều “đặc biệt quan trọng” đối với sự ổn định tài chính khu vực. Bộ trưởng Giorgetti đồng thời cho biết Italy hiện chưa có ứng viên để đề cử cho vị trí Chủ tịch ECB.

Phát biểu của quan chức Italy được đưa ra chỉ hai ngày sau khi bà Lagarde công khai đề cập khả năng rời ECB sớm. Trong cuộc phỏng vấn với báo La Croix ngày 30/9, bà Lagarde cho biết không loại trừ khả năng kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn vài tháng. Tuy nhiên, bà khẳng định vẫn sẽ làm việc tại ECB trong năm 2027 và chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm rời nhiệm sở.

Nhiệm kỳ 8 năm của bà Lagarde theo kế hoạch kết thúc vào ngày 31/10/2027. ECB hiện vẫn xác định bà là Chủ tịch ngân hàng trung ương này cho đến thời điểm trên.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là bà Lagarde bác bỏ khả năng tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2027. Trước đó, khả năng bà rời ECB sớm từng làm dấy lên đồn đoán về một vai trò chính trị tại Pháp.

Trong khi đó, ECB đang chuẩn bị đối mặt với một giai đoạn thay đổi nhân sự đáng kể trong năm 2027. Thành viên Ban điều hành Isabel Schnabel đã thông báo sẽ rời ECB để đảm nhận vị trí tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ đầu năm 2027.

Như vậy, vấn đề về thời điểm bà Lagarde rời ECB, nếu có, sẽ diễn ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương này đồng thời phải xử lý một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao sắp thay đổi. Reuters cho biết một số nhân vật châu Âu đã được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về người có thể kế nhiệm bà Lagarde, nhưng chưa có ứng viên chính thức được lựa chọn.

Theo quy định, Chủ tịch ECB có nhiệm kỳ 8 năm và không được gia hạn. Việc lựa chọn người đứng đầu ECB thuộc thẩm quyền của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).