Italy xử phạt Meta 887 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư

Meta bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu Euro sau khi phát hiện công ty truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không thông báo hoặc xin phép. (Nguồn: Getty Images)

Theo cơ quan trên, Meta có thể truy cập ảnh và video trong thư viện cá nhân của người dùng thông qua một tính năng trên ứng dụng Facebook, cho phép đề xuất nội dung để họ đăng tải.

Cơ quan chức năng yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải tắt chế độ tự động truy cập thư viện ảnh, video của người dùng và chỉ được kích hoạt tính năng này khi có sự đồng ý của họ.

Người phát ngôn Meta cho biết, công ty sẽ kháng cáo, đồng thời phản đối mạnh mẽ quyết định của cơ quan chức năng Italy và cho rằng mức phạt “không tương xứng”.

Đại diện Meta khẳng định, đây là tính năng đơn giản, giúp người dùng chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Để sử dụng, người dùng phải cấp quyền truy cập trên thiết bị và có thể thay đổi quyền này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2025, đồng thời không xem xét việc Meta có sử dụng ảnh và video của người dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy cho biết Meta phủ nhận việc sử dụng dữ liệu này cho mục đích trên.

Cơ quan này cũng bảo lưu quyền đánh giá riêng một tính năng mới được Meta triển khai trong năm 2026, cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh của người dùng trên nền tảng điện toán đám mây.

Theo cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy, mức phạt tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của Meta. Ước tính, khoảng 20 triệu người dùng Android tại Italy bị ảnh hưởng.

(theo CNBC)