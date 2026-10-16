Italy và Tây Ban Nha nhất trí tiến tới dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 15/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các nguồn tin chính phủ hai bên ngày 16/10 cho biết thỏa thuận trên đạt được sau cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ). Hai bên dự kiến giao bộ trưởng nội vụ phối hợp tìm giải pháp để dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát trong những ngày tới.

Theo nguồn tin Chính phủ Italy, Rome sẽ gia hạn các biện pháp kiểm soát đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha thêm một tuần, nhằm đồng bộ thời điểm hết hiệu lực với các biện pháp tương tự của Madrid, dự kiến kết thúc ngày 22/10. Trong tuần tới, bộ trưởng nội vụ hai nước sẽ thảo luận về việc chấm dứt các biện pháp này và khả năng thiết lập những hình thức hợp tác thay thế.

Bất đồng giữa Italy và Tây Ban Nha bùng phát từ cuối tháng 7 vừa qua, sau khi hơn 72.000 người di cư từ Maroc vượt qua biên giới để vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Rome sau đó đình chỉ một phần việc đi lại tự do trong khu vực Schengen đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, viện dẫn lo ngại về an ninh nội địa và nguy cơ các phần tử khủng bố trà trộn trong dòng người di cư.

Madrid đáp trả bằng việc áp dụng các biện pháp kiểm tra đối với hành khách đến từ Italy, đồng thời chỉ trích động thái của Rome là không công bằng và mang tính phân biệt đối xử. Hai nước sau đó nhiều lần gia hạn các biện pháp kiểm soát, khiến việc đi lại giữa hai thành viên khối Schengen (khu vực tự do đi lại của châu Âu) bị ảnh hưởng.

Italy và Tây Ban Nha không có chung đường biên giới trên đất liền. Tuy nhiên, các biện pháp tạm thời đã khiến hành khách trên các chuyến bay và tuyến vận tải biển giữa hai nước phải trải qua thủ tục kiểm tra hộ chiếu, vốn thông thường không được áp dụng trong khu vực Schengen nhằm bảo đảm tự do đi lại.