Italy và Tây Ban Nha nhất trí dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 15-8. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo các nguồn tin chính phủ ngày 16-10, thỏa thuận đạt được sau cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ. Hai bên dự kiến giao Bộ trưởng Nội vụ phối hợp tìm giải pháp trong những ngày tới.

Italy sẽ gia hạn thêm một tuần các biện pháp kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, nhằm đồng bộ thời điểm hết hiệu lực với các biện pháp tương tự của Madrid, dự kiến kết thúc ngày 22-10. Trong thời gian này, 2 nước sẽ thảo luận việc chấm dứt kiểm soát và thiết lập các hình thức hợp tác thay thế.

Bất đồng bùng phát cuối tháng 7, sau khi hơn 72.000 người di cư từ Maroc vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Rome sau đó siết kiểm soát hành khách đến từ Tây Ban Nha, viện dẫn lo ngại an ninh và nguy cơ khủng bố trà trộn trong dòng người di cư. Madrid đáp trả bằng các biện pháp kiểm tra tương tự đối với hành khách đến từ Italy.

Dù hai nước không có chung biên giới trên đất liền, các biện pháp này khiến hành khách đi máy bay và tàu biển phải kiểm tra hộ chiếu, ảnh hưởng đến nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen.