Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Người di cư bất hợp pháp tại Ceuta, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Theo thông báo ngày 22/10 của Bộ Nội vụ Italy, bộ trưởng nội vụ hai nước đã điện đàm và nhất trí không gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời.

Quyết định được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình hình và sẽ đi kèm với việc tăng cường chia sẻ thông tin nhằm bảo đảm an ninh trong khu vực Schengen - khu vực tự do đi lại của Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) tuần trước, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ ý định chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới này.

Bất đồng giữa Italy và Tây Ban Nha bùng phát từ cuối tháng 7 vừa qua, sau khi hơn 72.000 người di cư từ Maroc vượt qua biên giới để vào Ceuta. Rome sau đó đình chỉ một phần việc đi lại tự do trong khu vực Schengen đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, viện dẫn lo ngại về an ninh nội địa và nguy cơ các phần tử khủng bố trà trộn trong dòng người di cư.

Madrid đáp trả bằng việc áp dụng các biện pháp kiểm tra đối với hành khách đến từ Italy, đồng thời chỉ trích động thái của Rome là không công bằng và mang tính phân biệt đối xử. Hai nước sau đó nhiều lần gia hạn các biện pháp kiểm soát, khiến việc đi lại giữa hai thành viên khối Schengen bị ảnh hưởng.

Italy và Tây Ban Nha không có chung đường biên giới trên đất liền.

Tuy nhiên, các biện pháp tạm thời đã khiến hành khách trên các chuyến bay và tuyến vận tải biển giữa hai nước phải trải qua thủ tục kiểm tra hộ chiếu, vốn thông thường không được áp dụng trong khu vực Schengen nhằm bảo đảm tự do đi lại./.