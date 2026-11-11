Italy triển khai drone vận chuyển máu tới các đảo nhỏ

Cơ quan Y tế địa phương Messina ở miền Nam Italy sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển máu bằng phương tiện bay không người lái (drone), nhằm bảo đảm nguồn cung cho các đảo nhỏ ngay cả khi thời tiết bất lợi.

Drone với sự linh hoạt, khả năng bay ở các độ cao và vị trí khó tiếp cận đã mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm và được Cơ quan Hàng không dân dụng quốc gia Italy (ENAC) cấp phép, Cơ quan Y tế địa phương Messina sẽ chính thức đưa dịch vụ vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên một cơ sở y tế công tại Italy triển khai công nghệ này phục vụ cấp cứu.

Đối với người dân trên quần đảo Eolie, điều kiện địa lý và thời tiết xấu thường gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Với dịch vụ mới, drone có thể được chuẩn bị chỉ trong vài phút và vận chuyển máu từ Patti đến đảo Lipari trong hơn 35 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian cung ứng.