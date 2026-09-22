Italy trả tiền cho người dân đi xe đạp ở đô thị để bảo vệ môi trường

Làn đường đạp xe trên đường Via Nomentana, xuất phát ngay từ khu vực quảng trường Porta Pia đi các hướng khác. (Ảnh: Việt Hải/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhằm thúc đẩy giao thông bền vững và mở rộng hệ thống xe đạp đô thị, thủ đô Rome của Italy vừa chính thức ra mắt sáng kiến "Roma Corre in Bici" nhân Tuần lễ di chuyển châu Âu.

Chương trình khuyến khích người dân đi làm và học sinh sinh viên từ bỏ ôtô, xe máy để chuyển sang sử dụng xe đạp thông qua các khoản hỗ trợ tài chính hấp dẫn.

Người tham gia chương trình sẽ được trả 0,3 euro cho mỗi km đạp xe thực tế, với mức trần tối đa là 10 euro mỗi ngày và 30 euro mỗi tháng. Khoảng cách và lộ trình của các chuyến đi sẽ được theo dõi tự động qua nền tảng số Wecity, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư.

Mọi hành trình có chiều dài từ 1km trở lên và nằm trong ranh giới đô thị Rome đều được tính, bao gồm cả việc đi lại hàng ngày, giải quyết công việc cá nhân hay di chuyển giữa các khu phố. Người dùng chỉ cần đạt mốc khoảng 100km mỗi tháng để nhận mức chi trả tối đa, tiền thưởng sẽ được chuyển khoản khi đạt ngưỡng tối thiểu 1 euro.

Làn đường đạp xe trên đường Via Nomentana, xuất phát ngay từ khu vực quảng trường Porta Pia đi các hướng khác. (Ảnh: Việt Hải/TTXVN)

Chương trình có ngân sách 470.000 euro, được sáng kiến "Bici in Comune" thuộc tổ chức Sport e Salute và chính quyền thành phố Roma Capitale đồng tài trợ.

Đối tượng thụ hưởng hiện giới hạn cho nhân viên các công ty thuộc mạng lưới quản lý giao thông của thành phố và học sinh sinh viên trên 18 tuổi tại những cơ sở giáo dục có đăng ký người quản lý giao thông chuyên trách. Các tổ chức này phải đăng ký trước để lấy mã nhận diện trên nền tảng.

Theo Ủy viên phụ trách giao thông thành phố Rome, Eugenio Patanè, sáng kiến này nhằm biến việc đạp xe thành thói quen tự nhiên của người dân, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả của các biện pháp ưu đãi kinh tế.

Đây cũng là bước đi tiếp nối kế hoạch "Biciplan" kéo dài 10 năm của thành phố, hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp lên tới hơn 1.500km, được Thị trưởng Roberto Gualtieri gọi là hệ thống "đường đạp xe kiểu tàu điện ngầm"./.