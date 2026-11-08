Italy: Tin tặc nhắm vào giới chức cấp cao và hạ tầng chiến lược

Nhóm tin tặc NoName057(16) đã đăng tải trên mạng ngầm (dark web) thông tin cá nhân và treo thưởng để thu thập thêm dữ liệu nhạy cảm của 18 người, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, Viện trưởng Viện Công tố Roma Francesco Lo Voi, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Bưu chính và an ninh mạng Ivano Gabrielli và Thị trưởng Aviano, ông Paolo Tassan-Zanin.

Bộ Ngoại giao Italy xác nhận các cơ quan an ninh mạng đã phát hiện thông tin cá nhân của Ngoại trưởng Tajani bị phát tán trên mạng. Ngoại trưởng Tajani khẳng định sẽ không khuất phục trước các hành động đe dọa.

Trước tình hình này, Ngoại trưởng Tajani đề nghị đưa vấn đề đe dọa hỗn hợp vào chương trình nghị sự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Paris (Pháp) ngày 9 –10/11. Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ đoàn kết với Ngoại trưởng Tajani và quan ngại sâu sắc về việc thông tin nhạy cảm của các quan chức bị đưa lên mạng, đồng thời nhấn mạnh cần phải được xử lý với quyết tâm cao nhất.

Trong các danh sách do NoName công bố không chỉ có công dân Italy mà còn có ông Michael Schmid, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác tư pháp hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust); ông Benjamin Krause, công tố viên thuộc Viện Công tố Frankfurt (Đức); ông Holger Münch, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát hình sự Liên bang Đức; và Michael Alexander Martens, nhà báo điều tra. Những nội dung này xuất hiện tại một khu vực trên mạng có thể truy cập thông qua mạng Tor, một hệ thống bảo đảm mức độ ẩn danh cao và được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Cùng ngày, công ty BBT SE, đơn vị phụ trách dự án đường hầm đường sắt Brenner nối Italy với Áo, xác nhận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng có chủ đích xảy ra từ ngày 17/10. Tin tặc đã xâm nhập trái phép và tiếp cận dữ liệu nội bộ. Công ty lập tức cô lập các hệ thống bị ảnh hưởng, phối hợp với chuyên gia an ninh mạng tiến hành điều tra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động thi công hoặc an toàn của dự án. Cơ quan điều tra đang xem xét khả năng liên quan đến nhóm tin tặc Everest, được cho là thân Nga, song chưa có kết luận chính thức.

Các cuộc tấn công mạng diễn ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh châu Âu đang điều tra hàng loạt thư điện tử cảnh báo đánh bom nhằm vào các chuyến bay. Tổ chức An toàn hàng không châu Âu (Eurocontrol) cho biết tổng cộng 35 chuyến bay tại châu Âu nhận được cảnh báo trong các ngày 3, 5 và 6/11. Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) dự kiến triệu tập cuộc họp điều tra với lực lượng cảnh sát các nước liên quan trong tuần tới.