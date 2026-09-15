Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Người di cư tìm cách vào Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc, ngày 30/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi ngày 15/9 đã thông báo quyết định trên với Ủy ban châu Âu (EC) và những người đồng cấp tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban Phân tích Nhập cư và An ninh Biên giới của Italy đánh giá tình hình và cho rằng vẫn tồn tại “mức độ rủi ro cao đối với an ninh trong nước”, cùng nguy cơ “xâm nhập của các phần tử khủng bố”.

Italy lần đầu tái áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 1/8, sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Maroc đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Cuối tháng 8 vừa qua, Rome đã gia hạn biện pháp thêm 15 ngày và đây là lần gia hạn tiếp theo.

Theo quy định Schengen, các nước thành viên thường không kiểm soát biên giới nội bộ, cho phép người dân và hành khách đi lại tự do giữa các nước tham gia. Tuy nhiên, các quy định của EU cho phép một nước tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới trong những trường hợp đặc biệt, khi xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nội bộ hoặc trật tự công cộng.

Biện pháp của Italy hiện tập trung vào các tuyến hàng không và đường biển từ Tây Ban Nha. Trước đó, Italy từng khẳng định việc kiểm tra nhằm vào những trường hợp cần xác minh giấy tờ và tình trạng nhập cảnh, không đồng nghĩa với việc hạn chế hoạt động đi lại thông thường của công dân Italy, Tây Ban Nha và các nước EU khác.

Việc Rome tiếp tục duy trì kiểm soát cho thấy những tác động từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta vẫn đang ảnh hưởng đến chính sách kiểm soát biên giới của một số nước EU, trong bối cảnh các quốc gia thành viên tiếp tục tranh luận về cách thức bảo đảm an ninh mà vẫn duy trì nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen.