Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha

Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc. Ảnh: AA/TTXVN phát

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi ngày 30/9 cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Phân tích về nhập cư và an ninh biên giới, liên quan đến tình hình tại Ceuta, cùng những nguy cơ về an ninh và di cư chưa được giải quyết trước đó. Rome đã thông báo quyết định này cho Ủy ban châu Âu (EC) và bộ trưởng nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Đây là lần thứ ba Italy gia hạn biện pháp kiểm soát biên giới kể từ khi tái áp dụng các biện pháp này sau cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta hồi cuối tháng 7. Việc này đồng nghĩa Italy tạm thời kiểm tra hành khách trên các tuyến hàng không và đường biển từ Tây Ban Nha, thay vì áp dụng đầy đủ nguyên tắc tự do đi lại trong khu vực Schengen. Về phần mình, Tây Ban Nha cũng đã gia hạn 15 ngày việc kiểm soát hành khách đến từ Italy. Madrid trước đó nhiều lần chỉ trích quyết định của Rome, cho rằng tình hình tại Ceuta không tạo ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực Schengen.

Ceuta trở thành điểm nóng về di cư từ cuối tháng 7, sau khi hàng chục nghìn người tìm cách vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ này. Phần lớn người vượt biên sau đó được đưa trở lại Maroc, song vụ việc làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra những đợt di cư quy mô lớn qua biên giới bên ngoài EU.

Diễn biến tại Ceuta cũng thúc đẩy EU xem xét tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng biên giới. EU đang đề xuất tăng vai trò của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex), cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng khi xảy ra các đợt người di cư đổ vào biên giới trên quy mô lớn.