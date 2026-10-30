Italy thúc đẩy phát triển dịch vụ taxi bay chạy điện

Theo thỏa thuận, hai doanh nghiệp sẽ nghiên cứu triển khai các tuyến vận chuyển hành khách cự ly ngắn bằng máy bay điện có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, không cần đường băng truyền thống.

Trọng tâm của dự án là mẫu máy bay điện Midnight do Archer Aviation phát triển, được trang bị 12 động cơ và cánh quạt, có khả năng vận chuyển 4 hành khách cùng một phi công. Theo nhà sản xuất, phương tiện này có thể rút ngắn những hành trình mất khoảng một giờ bằng ô tô xuống còn khoảng 10 phút bay.

Khác với trực thăng truyền thống, Midnight sử dụng hoàn toàn động cơ điện, không phát thải trực tiếp trong quá trình bay và được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn. Phương tiện hoạt động tại các trạm cất, hạ cánh chuyên dụng, được trang bị hệ thống sạc điện và các thiết bị bảo đảm an toàn bay.

Archer Aviation cho biết mẫu Midnight đã hoàn thành nhiều chuyến bay thử nghiệm tại khu vực vịnh San Francisco (Mỹ), trong đó có các hành trình từ Oakland đến khu Marina District của San Francisco với thời gian bay khoảng 10 phút.

ITA Airways đã trở thành hãng hàng không châu Âu đầu tiên tham gia mạng lưới đối tác toàn cầu của Archer Aviation, mở rộng chiến lược thương mại hóa loại hình vận tải mới đang được thúc đẩy tại Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác.

Tại Italy, dự án thu hút sự tham gia của các cơ quan hàng không Italy, trong đó có Cơ quan Hàng không dân dụng quốc gia (ENAC). Từ tháng 10/2025, ENAC đã làm việc với ITA Airways, Archer Aviation và công ty phát triển hạ tầng hàng không đô thị UrbanV để nghiên cứu khả năng triển khai dịch vụ. Sân bay Grottaglie, thuộc tỉnh Taranto, vùng Puglia ở miền Nam Italy, được xác định là một trong những địa điểm tiềm năng để tiến hành thử nghiệm kỹ thuật và vận hành.

Việc thương mại hóa dịch vụ taxi bay tại Italy vẫn phải vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là yêu cầu chứng nhận an toàn hàng không, tích hợp vào hệ thống quản lý không lưu và xây dựng hạ tầng chuyên dụng. Chi phí vận hành và giá vé cũng chưa được công bố. Giới chuyên môn nhận định taxi bay điện có thể giảm đáng kể thời gian di chuyển, song trong giai đoạn đầu, dịch vụ nhiều khả năng chủ yếu phục vụ nhóm hành khách sẵn sàng chi trả mức giá cao để tiết kiệm thời gian.