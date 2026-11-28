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Ngày 27/11, Hạ viện Italy chính thức thông qua Sắc lệnh về trường học (Decreto Scuola) với 142 phiếu thuận, 112 phiếu chống và 4 phiếu trắng, sau khi được Thượng viện phê chuẩn ngày 20/11.

Giới hạn tỷ lệ học sinh nước ngoài trong lớp học

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật mới là quy định giới hạn tỷ lệ học sinh có nguồn gốc nước ngoài ở mức 30% trong các lớp đầu cấp. Tuy nhiên, giới hạn này không áp dụng đối với những học sinh đã có đủ trình độ tiếng Italy theo yêu cầu.

Luật cũng quy định cấm che kín khuôn mặt trong trường học, đồng nghĩa với việc nữ sinh Hồi giáo không được mặc burqa hoặc niqab trong lớp học. Bên cạnh đó, các khóa học tiếng Italy sẽ được tổ chức dành cho phụ huynh là người nước ngoài.

Các quy định mới vấp phải phản ứng từ các đảng đối lập, đặc biệt là việc áp dụng giới hạn tỷ lệ học sinh nước ngoài, trong khi liên minh cầm quyền bày tỏ sự ủng hộ đối với luật mới. Bộ trưởng Giáo dục và Công trạng Giuseppe Valditara đánh giá kết quả bỏ phiếu là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của liên minh đa số trong việc thúc đẩy chương trình cải cách giáo dục.

Sách giáo khoa điện tử cũng gây tranh luận

Bên cạnh các quy định liên quan đến học sinh nước ngoài, một nội dung khác của luật là yêu cầu các nhà xuất bản sách giáo khoa phổ thông và đại học cung cấp phiên bản điện tử với giá bằng 50% giá sách in tương ứng. Chính phủ cho rằng biện pháp này sẽ giúp học sinh, sinh viên tiếp cận tài liệu học tập thuận lợi hơn, đồng thời giảm chi phí giáo dục cho các gia đình.

Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà xuất bản Italy (AIE) phản đối quy định này, cho rằng chính sách không tạo ra lợi ích kinh tế thực chất cho người học và gia đình, trong khi đặt thêm gánh nặng lên ngành xuất bản. Hiệp hội cũng cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến quyền tác giả, gia tăng vi phạm bản quyền và tính bền vững của các doanh nghiệp xuất bản.

Ngoài những nội dung trên, luật giáo dục mới của Italy còn điều chỉnh quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm giáo viên, các chương trình đào tạo chuyên môn dành cho giáo viên hỗ trợ, cũng như quy trình xây dựng Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa. Văn bản đồng thời bổ sung kinh phí cho đội ngũ nhân viên hành chính, kỹ thuật và phục vụ tại trường học, cùng quỹ cải thiện chất lượng giáo dục.