Italy thí điểm dự án mới chống hạn hán và ô nhiễm

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, vẫn có rất đông du khách đổ về những điểm tham quan nổi tiếng ở Rome, như Đấu trường Colosseum.

Trước nguy cơ cạn kiệt tầng chứa nước ngầm và hiện tượng nhiễm mặn đất nông nghiệp, dự án hợp tác châu Âu ECO FLOW đã ra đời nhằm biến nước thải đô thị thành nguồn tài nguyên tưới tiêu an toàn, tránh lãng phí hàng triệu khối nước bị xả ra biển mỗi năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, dự án ECO FLOW có ngân sách hơn 1,5 triệu euro (hơn 1,6 triệu USD), trong đó 75% từ Liên minh châu Âu (EU) và 25% từ vốn đối ứng của Italy và Hy Lạp. Ý tưởng cốt lõi của dự án này không chỉ dừng lại ở việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý thông thường, mà còn tập trung loại bỏ các chất gây ô nhiễm mới, trong đó có dư lượng dược phẩm như các loại thuốc chống viêm diclofenac, thuốc chống động kinh carbamazepine, kháng sinh, chất gây rối loạn nội tiết, hóa chất chống cháy và hạt nhựa microplastic.

Tại nhà máy xử lý Gallipoli, nước thải được làm sạch bổ sung nhờ trạm công nghệ thu nhỏ do hệ thống cấp nước và xử lý nước thải công cộng Acquedotto Pugliese phối hợp với Đại học Bách khoa Bari phát triển. Quy trình khử trùng độc đáo này kết hợp hydro peroxide (H2O2) và bức xạ cực tím (UV) để tạo ra các phân tử phản ứng cao, có khả năng phân hủy trực tiếp các hợp chất hóa học. Điểm đột phá nằm ở hệ thống tuần hoàn nước giúp tối đa hóa diện tích tiếp xúc giữa H2O2 và tia UV, giúp nâng cao triệt để hiệu quả làm sạch.

Thí nghiệm trên được tiến hành ngay trên cánh đồng bên cạnh nhà máy Gallipoli với 2 giống ôliu có khả năng kháng vi khuẩn Xylella là Favolosa và Lecciana. Các nhà nghiên cứu so sánh sự phát triển của cây trồng dưới ba phương thức tưới gồm tưới nước giếng truyền thống; tưới nước thải đã qua xử lý tiêu chuẩn và tưới nước thải đã qua xử lý bổ sung bằng công nghệ H2O2 kết hợp UV. Đại học Bách khoa Bari chịu trách nhiệm giám sát toàn diện trong vòng 2 năm, theo dõi hàm lượng muối tích tụ trong đất, lượng quả thu hoạch và nguy cơ tích tụ chất gây ô nhiễm vi mô trong trái ôliu. Kết quả bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Ông Antonio Astuto, chủ trang trại Francesca Stajano - nơi sản xuất hơn 60 tấn ôliu mỗi năm, cho biết các cây ôliu non được tưới bằng nước thải đã qua xử lý theo hệ thống nhỏ giọt, đã phát triển nhanh vượt kỳ vọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án ECO FLOW không chỉ giúp giải quyết “cơn khát” của nông dân vùng Salento mà còn mang tầm chiến lược. Bằng cách đón đầu Chỉ thị 2024/3019 của EU, quy định bắt buộc loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi nước thải trước khi xả ra môi trường, mô hình thí điểm tại Gallipoli đang chứng minh rằng nghiên cứu khoa học có thể đi trước một bước, cung cấp giải pháp kỹ thuật thực tiễn cho cả ngành y tế, nông nghiệp và quản lý môi trường trên toàn châu Âu.