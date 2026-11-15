Italy phát triển vũ khí chống UAV độc đáo với 8 khẩu Benelli

Mỗi khẩu súng sử dụng trong hệ thống là biến thể Benelli M4 Drone Guardian, súng săn bán tự động cỡ nòng 12 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống UAV.

Vũ khí sử dụng loại đạn nổ trên không có thể lập trình, giúp mở rộng vùng sát thương quanh mục tiêu thay vì chỉ dựa vào khả năng bắn trúng trực tiếp.

Theo nhà phát triển, việc bố trí 8 khẩu súng trên một nền tảng mang lại dung lượng đạn lớn hơn, tăng khả năng dự phòng và cho phép hệ thống đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc.

Đây là phương án nhằm giải quyết bài toán sử dụng tên lửa đắt tiền để tiêu diệt những UAV giá rẻ đang ngày càng phổ biến trên chiến trường.

LIVET còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, nhận dạng và tự động theo dõi mục tiêu.

Hệ thống có thể giám sát đồng thời tối đa 5 UAV, đồng thời hỗ trợ căn chỉnh vũ khí trong quá trình tác chiến.

Ngoài ra, tháp pháo có khả năng kết nối với radar và cảm biến tần số vô tuyến bên ngoài để tiếp nhận dữ liệu phát hiện mục tiêu.

Tuy nhiên, quyết định khai hỏa cuối cùng vẫn thuộc về người điều khiển.

Dù có cấu hình hỏa lực đặc biệt, LIVET không được thiết kế để đối phó với mọi loại UAV.

Theo tài liệu được công bố, súng săn Benelli M4 Drone Guardian có tầm bắn hiệu quả tối ưu khoảng 45 m, tầm bắn tối đa khoảng 100 m.

Vì vậy, hệ thống chủ yếu đảm nhiệm vai trò phòng thủ tầm gần trước UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là những máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tiếp cận mục tiêu.

LIVET được phát triển từ ý tưởng Drone Guardian của Benelli ra mắt năm 2024.

Hiệu quả thực tế và khả năng triển khai thương mại của hệ thống vẫn cần được kiểm chứng qua những đợt thử nghiệm tiếp theo.

Nhà phát triển cũng chưa công bố thông tin về đơn đặt hàng hoặc kế hoạch trang bị cụ thể.