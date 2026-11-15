Italy phạt Meta 887 triệu USD liên quan đến quyền truy cập dữ liệu người dùng Android

Theo cơ quan trên, việc truy cập dữ liệu diễn ra thông qua tính năng gợi ý nội dung từ thư viện ảnh cá nhân để người dùng đăng tải lên Facebook khi đang sử dụng ứng dụng. Tính năng này được triển khai từ năm 2023 với tên gọi “Nhận gợi ý từ thư viện khi duyệt Facebook”.

Kết quả điều tra cho thấy ứng dụng sử dụng một lần cấp quyền chung cho nhiều chức năng khác nhau, trong đó có quyền truy cập thư viện ảnh. Thông báo yêu cầu cấp quyền không giải thích rõ cho người dùng rằng họ đang cho phép ứng dụng sử dụng ảnh và video cá nhân để đưa ra gợi ý đăng tải. Cơ quan chức năng cũng cho biết tính năng này được thiết lập ở trạng thái kích hoạt mặc định.

Theo quyết định của cơ quan quản lý, trong vòng 60 ngày, Meta phải tắt mặc định tính năng trên và yêu cầu người dùng cấp phép riêng, cụ thể sau khi được thông tin rõ về mục đích cũng như cách thức vô hiệu hóa. Khoảng 20 triệu người dùng Android tại Italy có thể bị ảnh hưởng.

Phản hồi về quyết định trên, người phát ngôn Meta cho biết công ty sẽ kháng nghị, đồng thời bày tỏ không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng và cho rằng mức phạt là “không tương xứng”. Đại diện công ty lập luận đây là tính năng đơn giản nhằm hỗ trợ người dùng chia sẻ ảnh và video trên Facebook; người dùng phải cấp quyền trên thiết bị trước khi tính năng hoạt động và có thể thay đổi quyền này trong phần cài đặt bất cứ lúc nào.

Cuộc điều tra được khởi động từ năm 2025 không xem xét khả năng Meta sử dụng nội dung trong thư viện ảnh để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Meta phủ nhận việc sử dụng dữ liệu theo cách này. Cơ quan quản lý Italy cho biết sẽ xem xét riêng một tính năng mới được triển khai trong năm 2026, cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh của người dùng trên nền tảng điện toán đám mây.

Theo cơ quan chức năng, mức phạt tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của tập đoàn. Vụ việc tiếp tục làm nổi bật những quan ngại về quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình các nền tảng công nghệ khai thác thông tin người dùng.