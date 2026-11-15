Italy phạt Meta 805 triệu EUR

Động thái này tiếp tục làm gia tăng sức ép pháp lý đối với Meta tại châu Âu, nơi các cơ quan quản lý đang tập trung vào cách tập đoàn thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu người dùng, từ quảng cáo đến các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, tháng 5-2023, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) phạt Meta 1,2 tỷ EUR vì chuyển dữ liệu người dùng Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ trái phép. Meta hiện kháng cáo quyết định này.

Tháng 4-2025, Ủy ban châu Âu (EC) cũng phạt tập đoàn 200 triệu EUR theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) liên quan mô hình “đồng ý hoặc trả tiền”. Theo mô hình này, người dùng phải lựa chọn giữa việc chấp nhận quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân hoặc trả phí để sử dụng dịch vụ không có hình thức quảng cáo đó.

Dù thấp hơn khoản phạt 1,2 tỷ EUR của Ireland, mức phạt mới tại Italy cao gấp 4 lần khoản phạt theo DMA. Các vụ việc cho thấy vấn đề cốt lõi trong những tranh chấp pháp lý của Meta tại châu Âu vẫn là quyền kiểm soát dữ liệu và sự đồng ý của người dùng đối với việc khai thác thông tin cá nhân.