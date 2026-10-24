Italy, Pháp tăng cường an ninh trước làn sóng biểu tình và bạo lực

Cảnh sát Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/10, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 135 người và thu giữ nhiều loại vũ khí trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết các loại vũ khí bị tịch thu bao gồm bi kim loại, đạn chì, pháo hoa, ná bắn đá, bi thép, vũ khí tự chế và súng hơi. Ông Nunez cũng cho biết thêm rằng đến nay, chưa có sự cố lớn nào xảy ra.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 24/10, cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông khoảng 150 người biểu tình tại thành phố Lyon (Đông Nam). Trước đó, nhà chức trách đã phát lệnh cấm biểu tình tại đây.

Cùng ngày, các nhà điều tra chống khủng bố thông báo gia hạn thời gian tạm giam một người đàn ông bị tình nghi nổ súng ở ngoại ô Paris ngày 23/10 làm 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Người đàn ông 39 tuổi, tên là Kevin T., đã bị bắt sau khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát thu giữ một khẩu tiểu liên và lựu đạn hơi cay trong xe của đối tượng.

Tổng thống Emmanuel Macron gọi vụ xả súng là một "vụ tấn công khủng bố phân biệt chủng tộc," vì hầu hết các nạn nhân đều là người nước ngoài.

Văn phòng Công tố Chống khủng bố quốc gia Pháp (PNAT), đơn vị đang xử lý vụ án, cho biết 3 thành viên trong gia đình và bạn bè của nghi phạm cũng đã bị bắt giữ và tạm giam vào cuối ngày 23/10.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Italy đã được triển khai tại Milan trước các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào cuối tuần.

Trực thăng giám sát phía trên quảng trường trung tâm Piazza Del Duomo của Milan, binh lính mặc quân phục tuần tra theo nhóm, trong khi 5 xe quân sự cùng một xe phun nước đậu gần đó.

Trước đó, Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã phê duyệt các cải cách an ninh cứng rắn trong tuần này sau các vụ bạo lực, có nhiều điểm tương đồng với các cuộc biểu tình ở Pháp.

Sau các cuộc bạo loạn và cướp bóc ở Milan cuối tuần trước, chính phủ đã thông qua sắc lệnh nới lỏng các quy định giam giữ trẻ vị thành niên, đồng thời áp đặt tiền phạt đối với phụ huynh nếu các vị thành niên gây ra bất kỳ thiệt hại nào trong các cuộc biểu tình./.