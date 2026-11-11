Italy mạnh tay chi thêm 7,28 tỷ Euro cho tiêm kích F-35

Một chiếc tiêm kích F-35A Lightning II được trưng bày tại sự kiện bàn giao máy bay cho Đức ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ, ngày 18/9. (Nguồn: Euronews)

Theo báo La Repubblica, đề xuất bổ sung ngân sách được nêu trong tài liệu trình lên hai viện quốc hội Italy.

Trước đó, chương trình mua sắm máy bay chiến đấu F-35 đã được Rome phê duyệt từ năm 2009 với tổng kinh phí ban đầu khoảng 13,5 tỷ Euro.

Nếu được thông qua, khoản đầu tư bổ sung sẽ được phân bổ trong giai đoạn 2027-2039.

Theo kế hoạch, Italy sẽ mua tổng cộng 115 tiêm kích F-35, trong đó có 75 chiếc F-35A dành cho không quân và 40 chiếc F-35B phục vụ cả không quân và hải quân.

Đáng chú ý, phiên bản F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, đáp ứng yêu cầu tác chiến linh hoạt của các lực lượng.

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh ngân sách, chính phủ Italy cho biết, chi phí gia tăng chủ yếu do yêu cầu nâng cấp công nghệ, siết chặt tiêu chuẩn an ninh, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, cùng tác động của lạm phát và biến động tỷ giá.

(theo Reuters, La Repubblica)