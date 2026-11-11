Italy: Ít nhất 300 trường học phải sơ tán do cảnh báo đánh bom

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã triệu tập cuộc họp khẩn lúc 16h00 (theo giờ địa phương) tại Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi ở thủ đô Rome, để đánh giá tình hình và phối hợp các hành động cần thiết.

Theo nguồn tin chính phủ, cảnh báo bom được gửi qua hòm thư điện tử, ký tên là "Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan". Thư nêu rõ nhóm này đã đặt các thiết bị nổ trong nhiều trường học tại hàng trăm thành phố của Italy sáng 11/11, đồng thời tuyên bố đã đặt bom xe ô tô của Thủ tướng Meloni.

Cuộc họp khẩn có sự tham dự của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Giao thông Matteo Salvini, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, Thư ký Nội các Alfredo Mantovano, và nhiều quan chức cấp cao từ các cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (ACN).

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Giáo dục Italy Giuseppe Valditara cho biết ít nhất 300 trường học đã bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo đánh bom, và con số này có thể tăng lên.

Cảnh báo an ninh được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở châu Âu về những mối đe dọa từ cái gọi là “chiến tranh lai”, nhằm vào các siêu thị, ngân hàng máu, đài kiểm soát không lưu và đài truyền hình.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.