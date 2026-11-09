Italy dừng ưu đãi thuế dầu diesel. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Mặc dù vậy, bất chấp nguy cơ đội chi phí, giá bán tại các trạm xăng hiện vẫn đứng yên nhờ chính sách trần giá và đà hạ nhiệt của giá dầu thô thế giới.

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel, vốn hạ mức thuế suất từ 672,90 euro xuống 632,90 euro/1.000 lít nhằm hỗ trợ người dân kìm hãm chi phí sinh hoạt tại Italy, đã hết hiệu lực sau ngày 7/11. Biện pháp này trước đó được chính phủ Thủ tướng Georgia Meloni chi trả nhờ nguồn thu thuế giá trị gia tăng (VAT) vượt mức trị giá 38,7 triệu euro trong tháng 9. Việc Công báo Italy không đăng thêm quyết định gia hạn đồng nghĩa với việc ưu đãi thuế chính thức chấm dứt.

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Adusbef nhận định rằng việc dừng trợ thuế sẽ khiến giá dầu diesel tăng tương đương 4,88 xu/lít (đã bao gồm VAT), khiến người tiêu dùng tốn thêm khoảng 2,44 euro cho mỗi lần đổ đầy bình 50 lít.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Bộ Kinh doanh và Made in Italy (MIMIT) cho thấy giá bán lẻ thực tế tại các trạm xăng chưa xuất hiện biến động tăng ngay lập tức. Trên mạng lưới đường bộ quốc gia, giá trung bình ở chế độ tự phục vụ vẫn ghi nhận ở mức 2 euro/lít đối với xăng và 2,223 euro/lít đối với diesel. Trên hệ thống đường cao tốc, mức giá lần lượt đạt 2,029 euro/lít và 2,277 euro/lít.

Theo MIMIT, bảng giá bán lẻ duy trì ổn định là nhờ sự cam kết tuân thủ chính sách trần giá từ các tập đoàn năng lượng lớn, giúp giữ mức giá bán dưới ngưỡng 2,00 euro/lít lẻ cho xăng và 2,20 euro/lít cho phần lớn mạng lưới phân phối.

Bên cạnh đó, yếu tố hạ nhiệt của thị trường năng lượng quốc tế cũng góp phần giải tỏa áp lực. Chủ tịch Adusbef, ông Antonio Tanza, cho biết giá dầu thô Brent đã giảm 16,2% so với mức đỉnh trên 117 USD/thùng vào cuối tháng 10.

Sự sụt giảm của giá dầu thế giới kết hợp với sự giám sát chặt chẽ của chính phủ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục chủ động áp dụng các chương trình khuyến mại, bù đắp khoảng trống do chính sách ưu đãi thuế của nhà nước kết thúc.