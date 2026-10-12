Italy điều tra công ty con của Microsoft liên quan game cho trẻ em

Biểu tượng Microsoft. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cơ quan chống độc quyền của Italy đang tiến hành điều tra xem liệu những phương thức thu tiền trong các trò chơi điện tử nổi tiếng như Call of Duty Mobile và Diablo Immortal có cấu thành hành vi vi phạm các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) hay không, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực với trẻ em.

Cuộc điều tra nhắm vào công ty Activision Blizzard thuộc sở hữu của Microsoft, xuất phát từ các cáo buộc cho rằng hãng đã sử dụng các cơ chế kiếm tiền mang tính khai thác như "hộp chiến lợi phẩm" và thiết kế trả tiền để thăng hạng trong trò chơi.

Những yếu tố này bị cáo buộc nhằm mục tiêu khai thác trẻ em và những người chơi dễ bị tổn thương, khiến họ khó kiểm soát hoặc không nhận thức rõ số tiền mình đang chi tiêu do phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ ảo mua bằng tiền thật.

Với sự phối hợp từ các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Na Uy và Đan Mạch, Italy đang xem xét liệu đây có phải là hành vi vi phạm diện rộng hay không. Nếu bị phán quyết vi phạm Bộ luật Tiêu dùng Italy, Activision Blizzard có thể đối mặt với mức phạt lên tới 4% doanh thu hằng năm tại những quốc gia chịu ảnh hưởng.

Động thái của Italy nằm trong chiến dịch phối hợp lớn hơn trên toàn EU do Mạng lưới hợp tác bảo vệ người tiêu dùng (CPC) khởi động nhằm siết chặt quản lý đối với 9 công ty trò chơi điện tử lớn. Nỗ lực này phản ánh lo ngại ngày càng tăng ở châu Âu và toàn cầu về việc thiết kế những trò chơi điện tử gây hại cho sức khỏe tâm thần của giới trẻ.

Ủy ban châu Âu mới đây cũng công bố đề xuất Đạo luật trẻ em EU, hướng tới việc cấm sử dụng hộp chiến lợi phẩm trong trò chơi điện tử cho trẻ em và yêu cầu minh bạch hóa chi phí bằng tiền thật. Dự kiến, EU cũng sẽ đưa ra Đạo luật Công bằng kỹ thuật số (DFA) vào cuối năm nay nhằm loại bỏ các thiết kế trò chơi thao túng tâm lý người dùng./.