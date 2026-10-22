Italy điều 500 binh sĩ tới Milan bảo vệ các cửa hàng xa xỉ khi biểu tình biến thành bạo loạn
Chính phủ Italy quyết định triển khai thêm 500 binh sĩ tới Milan sau 2 ngày biểu tình leo thang thành đụng độ với cảnh sát, đập phá và cướp hàng tại nhiều cửa hiệu.
Các biện pháp tăng cường an ninh được đưa ra khi giới chức lo ngại bạo lực tiếp diễn tại trung tâm tài chính và thời trang của đất nước.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/italy-dieu-500-binh-si-toi-milan-bao-ve-cac-cua-hang-xa-xi-khi-bieu-tinh-bien-thanh-bao-loan-169261022174749313.htm