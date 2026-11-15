Italy đề xuất Đức tham gia chương trình tiêm kích GCAP

Bộ Quốc phòng Italy ngày 14/11 khẳng định thông tin trên báo Financial Times cho rằng Rome phản đối Đức tham gia GCAP không phản ánh lập trường của nước này. Theo tuyên bố của bộ trên, Italy luôn sẵn sàng chào đón Đức tham gia chương trình. Đề xuất trao quy chế quan sát viên được đưa ra nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin về chương trình ngay từ đầu, qua đó thúc đẩy tiến trình hướng tới tư cách thành viên đầy đủ trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Italy nhấn mạnh đề xuất này không nhằm hạn chế vai trò của Đức trong chương trình về sau.

Trước đó cùng ngày, Financial Times đưa tin Italy đã bác bỏ đề xuất của Anh về việc xem xét đưa Đức vào chương trình, thay vào đó chỉ muốn Berlin tham gia với tư cách quan sát viên ở cấp độ hạn chế, không có vai trò trong thiết kế hoặc phát triển máy bay.

Về phía Anh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho biết London sẵn sàng xem xét những phương án khả thi để các quốc gia khác tham gia trong tương lai, song nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận sẽ được tiến hành cùng các đối tác GCAP, đồng thời bảo đảm chương trình không bị chệch hướng và đáp ứng các yêu cầu về năng lực quân sự trong tương lai.

GCAP là chương trình hợp tác giữa Italy, Anh và Nhật Bản nhằm phát triển máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu, dự kiến đưa vào sử dụng vào giữa những năm 2030. Tuy nhiên, chương trình đang đối mặt với những sức ép về ngân sách và tiến độ.

Trong chuyến thăm Nhật Bản gần đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ mong muốn Berlin tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất máy bay tiêm kích. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin kỳ vọng có quyết định về khả năng tham gia GCAP vào cuối tháng 3 tới. Nếu không tham gia chương trình này, một phương án khác là tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus hợp tác với các đối tác châu Âu phát triển dự án riêng, hướng tới thời điểm đưa sản phẩm vào sử dụng vào đầu những năm 2040.