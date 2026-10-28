Italy đề nghị tù chung thân người đàn ông bị cáo buộc sát hại vợ và con gái nhỏ

Sau hơn một năm điều tra và xét xử, vụ án đang bước vào giai đoạn cuối, với phán quyết sơ thẩm dự kiến được công bố ngày 5/11/2026.

Theo Reuters, ngày 26/10, công tố viên Antonio Verdi đưa ra đề nghị tù chung thân, đồng thời thêm ba năm biệt giam đối với Kaufmann trong phiên tòa tại Rome.

Người đàn ông này bị truy tố liên quan đến cái chết của hai mẹ con được phát hiện tại công viên Villa Pamphili, một trong những công viên lớn ở thủ đô Italy, hồi tháng 6/2025.

Nạn nhân là Anastasia Trofimova và con gái Andromeda khi đó mới hơn một tuổi. Thi thể hai mẹ con được phát hiện ngày 7/6/2025, cách nhau khoảng 100 m trong khuôn viên công viên. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Italy, đặc biệt khi cuộc điều tra tập trung vào người bạn đời của Anastasia.

Một hàng rào an ninh ngăn cách hiện trường vụ án với lối vào công cộng bên trong công viên Villa Pamphili, nơi một phụ nữ Mỹ và đứa con sơ sinh của cô được tìm thấy đã chết vào ngày 7/6, tại Rome, Ý. Ảnh: Reuters

Kaufmann bị bắt ngày 13/6/2025 trên đảo Skiathos của Hy Lạp, khoảng một tuần sau khi thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Theo các thông tin được công bố, quá trình điều tra dựa vào lời khai nhân chứng và dữ liệu camera giám sát để xây dựng hồ sơ vụ án.

Trong phần luận tội, công tố viên cho rằng Kaufmann có hành vi thao túng và đưa ra những nhận định gay gắt về tính cách của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan công tố chưa công bố cụ thể động cơ được cho là dẫn đến vụ việc. Ngoài cáo buộc giết hai người, Kaufmann còn bị truy tố về hành vi che giấu thi thể.

Quá trình xét xử cũng từng bị gián đoạn để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo. Đầu tháng 10/2026, tòa án bác đề nghị tiến hành giám định tâm thần mới, cho rằng chưa có đủ căn cứ để thực hiện thêm một cuộc đánh giá về khả năng tham gia tố tụng. Phiên tòa sau đó tiếp tục với phần trình bày của công tố viên.

Kaufmann hiện bị giam giữ tại Rome và vẫn khẳng định mình vô tội. Đề nghị mức án của công tố viên chưa phải phán quyết cuối cùng; tòa án sẽ xem xét các chứng cứ và lập luận của các bên trước khi đưa ra quyết định.

Theo lịch trình được công bố, phán quyết sơ thẩm dự kiến được tuyên ngày 5/11. Theo luật Italy, bị cáo có quyền kháng cáo qua hai cấp xét xử, đồng nghĩa vụ án có thể tiếp tục kéo dài sau phán quyết đầu tiên.