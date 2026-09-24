Italy chính thức mở đường đưa điện hạt nhân trở lại

Dự luật được thông qua với 81 phiếu thuận, 51 phiếu chống và 7 phiếu trắng, khép lại tiến trình lập pháp do Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy nhằm tăng cường an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu khử carbon vào năm 2050.

Theo luật mới, chính phủ được trao quyền ban hành các nghị định trong vòng 12-24 tháng tới để quy định chi tiết việc phát triển điện hạt nhân. Bộ trưởng Môi trường và An ninh năng lượng Gilberto Pichetto Fratin đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường độc lập và năng lực cạnh tranh của Italy trong lĩnh vực năng lượng.

Chính phủ Italy dự kiến các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên có thể đi vào hoạt động trong giai đoạn 2033-2034. Về công nghệ, Italy áp dụng cách tiếp cận trung lập, xem xét nhiều phương án, trong đó có lò phản ứng module nhỏ (SMR), lò phản ứng module tiên tiến (AMR) và các công nghệ hạt nhân thế hệ mới.

Một nội dung quan trọng của kế hoạch là xây dựng khuôn khổ quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ. Bộ trưởng Fratin cho biết các quy định mới sẽ phân loại rõ các hình thức lưu trữ, từ chất thải mức độ cao đến chất thải mức độ thấp và trung bình. Cơ quan chức năng đã xác định một số khu vực tiềm năng tại Lazio, Piemonte, Sardegna và Basilicata để xem xét xây dựng các cơ sở lưu trữ.

Việc đưa điện hạt nhân trở lại được Chính phủ Italy kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.