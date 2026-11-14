Italy cạn tên lửa Aster, Ukraine đối mặt nguy cơ mất lá chắn SAMP/T

Tờ Il Sole 24 Ore ngày 11/11 đưa tin, danh mục vũ khí phòng không trong các gói viện trợ của Italy dành cho Ukraine đang ngày càng thu hẹp.

Lô hàng tiếp theo có thể bao gồm linh kiện phục vụ duy trì hoạt động của các tổ hợp phòng không SAMP/T mà Kiev đã tiếp nhận.

Tuy nhiên, kho dự trữ tên lửa Aster của Italy dường như đã cạn kiệt. Rome phải giữ lại số đạn ít ỏi còn lại để đáp ứng nhu cầu phòng thủ trong nước.

Tình trạng này có thể khiến Italy ngừng cung cấp tên lửa Aster cho Ukraine, tương tự quyết định của Đức đối với đạn đánh chặn Patriot.

Il Sole 24 Ore cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Italy khó có thể xuất xưởng thêm tên lửa Aster trong thời gian ngắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto gần đây cũng xác nhận nước này không thể đáp ứng một số yêu cầu viện trợ của Ukraine, chủ yếu liên quan đến các hệ thống phòng không.

Các gói hỗ trợ hiện nay của Italy tập trung vào máy phát điện và linh kiện sửa chữa những nhà máy điện Ukraine bị tập kích.

Theo Il Sole 24 Ore, sự tiến bộ về công nghệ của Nga, đặc biệt là UAV Geran sử dụng động cơ phản lực, đã khiến tỷ lệ đánh chặn của quân đội Ukraine giảm từ 90% xuống khoảng 10%.

Kiev đang đề nghị đồng minh cung cấp thêm các tổ hợp phòng không, nhưng đây là những khí tài rất khó bổ sung.

SAMP/T là hệ thống phòng không tầm xa cơ động do liên doanh EuroSAM của Pháp và Italy phát triển, thường được xem là đối trọng của Patriot Mỹ.

Mỗi tổ hợp có giá khoảng 500-800 triệu USD, tùy cấu hình. Khẩu đội cơ bản gồm radar đa chức năng Arabel, xe chỉ huy và 4-6 bệ phóng, có thể mang tối đa 48 tên lửa Aster 30.

Tên lửa Aster 30 có tầm bắn khoảng 120-150 km, giá mỗi quả ước tính 2 triệu USD. Về lý thuyết, SAMP/T có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 350 km và đánh chặn ở cự ly tối đa 150 km.

Ukraine tiếp nhận 2 tổ hợp SAMP/T vào năm 2023, phần lớn khí tài được rút từ kho dự trữ Italy, cùng một số thành phần do Pháp cung cấp.

Hiện chưa rõ số tổ hợp của Ukraine còn đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài tình trạng thiếu đạn, SAMP/T còn đối mặt với những vấn đề kỹ thuật. Wall Street Journal đầu năm ngoái dẫn các nguồn tin cho biết phần mềm điều khiển khẩu đội tại Ukraine thường xuyên gặp trục trặc và hệ thống không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga.

Năng lực sản xuất tên lửa Aster cũng là điểm nghẽn lớn. Quá trình chế tạo mỗi quả đạn từ khi ký hợp đồng đến lúc xuất xưởng mất khoảng 40 tháng.

EuroSAM cam kết trong năm 2025 sẽ rút ngắn thời gian này xuống còn 18 tháng, đồng thời tăng sản lượng 50%. Tuy nhiên, những cải tiến trên vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phòng không ngày càng tăng tại châu Âu.