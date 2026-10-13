Italy bước vào mùa lễ hội nấm, nhiều sự kiện diễn ra trong tháng 10

Trong những tuần tới, các sự kiện tại vùng Calabria và khu vực Viterbo sẽ tiếp tục đưa nấm porcini cùng nhiều sản vật địa phương đến gần hơn với người dân và du khách.

Tại Castelsilano, thuộc tỉnh Crotone ở vùng Calabria, Lễ hội Nấm và Hương vị mùa thu dự kiến diễn ra ngày 25/10/2026, đánh dấu năm tổ chức thứ 10.

Theo trang du lịch chính thức của vùng Calabria, chương trình bắt đầu từ 10 giờ sáng với các gian hàng thủ công và sản phẩm địa phương.

Du khách còn có thể tham gia đi bộ khám phá thị trấn, thưởng thức âm nhạc dân gian và tìm hiểu về nấm thông qua hội thảo chuyên đề.

Từ buổi trưa, các quầy ẩm thực đường phố và hoạt động trình diễn nấu ăn sẽ trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Không khí lễ hội nấm tại Ý vô cùng nhộn nhịp vui tươi. Ảnh: Portaleventi

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình Autunno in Sila, diễn ra tại Camigliatello Silano, thuộc vùng Calabria, từ tháng 10 đến tuần đầu tháng 11.

Sau lễ hội nấm chính diễn ra ngày 10-11/10, chuỗi hoạt động mùa thu vẫn tiếp tục vào các dịp cuối tuần 17-18/10, 24-25/10 và 31/10-1/11.

Các gian hàng thực phẩm và đặc sản địa phương tạo cơ hội để du khách khám phá hương vị của vùng núi Sila trong mùa thu.

Ảnh: Portaleventi

Ở San Martino al Cimino, thuộc thành phố Viterbo, vùng Lazio, Lễ hội Hạt dẻ lần thứ 38 sẽ được tổ chức cùng Lễ hội Nấm porcini lần thứ 9 vào các ngày 17, 18, 24 và 25/10. Sự kiện kết hợp những món ăn từ nấm porcini với hạt dẻ, hai nguyên liệu đặc trưng của mùa thu Italy, trong không khí hội làng dành cho cả gia đình.

Ảnh: Portaleventi

Trong ẩm thực Italy, porcini là loại nấm rừng được đánh giá cao nhờ hương thơm đậm và phần thịt chắc.

Nấm thường được dùng để chế biến mì tươi, risotto, súp hoặc các món áp chảo.

Khi kết hợp với dầu ô liu, thảo mộc và những nguyên liệu địa phương, loại nấm này trở thành một phần nổi bật trong thực đơn mùa thu ở nhiều vùng.

Ảnh: Cosenzachanne

Các lễ hội nấm không chỉ là dịp thưởng thức món ngon mà còn phản ánh mối liên hệ giữa ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Thông qua những gian hàng, buổi trình diễn nấu ăn và hoạt động tìm hiểu nấm học, người dân có cơ hội giới thiệu sản vật quê nhà, trong khi du khách khám phá thêm về văn hóa địa phương và nguồn nguyên liệu theo mùa.

Với các sự kiện còn diễn ra đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mùa lễ hội nấm tiếp tục là một điểm nhấn của văn hóa ẩm thực mùa thu Italy, nơi những nguyên liệu từ rừng trở thành cầu nối giữa món ăn truyền thống, thiên nhiên và bản sắc của từng vùng.