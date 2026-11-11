Italy: 300 trường học sơ tán khẩn cấp vì đe dọa đánh bom hàng loạt

Dù được cho là những "thông báo giả", những lời đe dọa đánh bom cũng gây lo ngại cho giáo viên, phụ huynh và học sinh tại Italy. Ảnh minh hoạ.

Phát biểu trên kênh truyền hình La7, Bộ trưởng Giáo dục Italy Giuseppe Valditara cho biết các cảnh báo đánh bom này nhiều khả năng chỉ là những trò lừa bịp. Ông cũng lưu ý thêm rằng số trường học bị ảnh hưởng có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

"Chính số lượng quá lớn các trường học bị nhắm tới đã cho thấy lời đe dọa này hoàn toàn thiếu tính xác thực và kém tin cậy", Bộ trưởng Valditara nhấn mạnh.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, các trường học đã nhanh chóng triển khai các biện pháp an ninh. Tại thủ đô Rome, một trường học đã gửi thông báo trấn an phụ huynh thông qua một ứng dụng nhắn tin: "Sau cảnh báo đánh bom trên toàn quốc, chúng tôi xin thông báo rằng tất cả học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và hiện vẫn đang được đội ngũ giáo viên giám sát chặt chẽ".

Theo Reuters, email đe dọa được ký tên bởi "Mikhail Andropov, thủ lĩnh của Vilayat Misoginistan". Đây cũng là cái tên được cho là đứng sau các email đe dọa đánh bom gửi tới một số tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria hôm 6/11.

Cảnh sát Italy hiện đang tiến hành điều tra vụ việc nhằm xác định nguồn gốc lời đe doạ, danh tính những người liên quan cũng như mức độ nghiêm trọng của các lời đe dọa. Người phát ngôn cảnh sát Rome xác nhận lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc.

Vụ đe dọa đánh bom hàng loạt tại Italy diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng quan ngại trước những nguy cơ từ “chiến tranh hỗn hợp”. Đây là hình thức kết hợp nhiều phương thức gây sức ép, bao gồm tấn công mạng, chiến dịch thông tin sai lệch, phá hoại và các hành động gây gián đoạn hoạt động của những cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Những mục tiêu từng được ghi nhận trong các vụ việc gây quan ngại tại châu Âu bao gồm siêu thị, ngân hàng máu, hệ thống kiểm soát không lưu và các đài truyền hình. Các vụ việc như vậy đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng ứng phó của cơ quan chức năng, đồng thời bảo đảm hoạt động của những dịch vụ thiết yếu không bị gián đoạn.