Italia xuất sắc ngược dòng đánh bại tuyển Pháp

Pháp nhập cuộc đầy khí thế

Ngay phút thứ 10, Michael Olise xâm nhập vòng cấm dứt điểm chân phải mở tỷ số

Niềm vui của tiền đạo cánh người Pháp

Nhưng sau đó, Pio Esposito kết thúc cận thành gỡ hòa 1-1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1

Đầu hiệp hai, Italia được hưởng quả phạt đền nhưng Sebastian Esposito lại bỏ lỡ đáng tiếc

Phút 63, Frattesi đá nối cận thành rất nhanh ghi bàn thứ 2 cho Italia

Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ lối chơi hợp lý và sắc sảo

Pio Esposito hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha sút penalty chính xác

Italia ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng

Với 3 điểm giành được, Italia vượt chính tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng A

Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, 433