Italia xuất sắc ngược dòng đánh bại tuyển Pháp

Pháp nhập cuộc đầy khí thế
Ngay phút thứ 10, Michael Olise xâm nhập vòng cấm dứt điểm chân phải mở tỷ số
Niềm vui của tiền đạo cánh người Pháp
Nhưng sau đó, Pio Esposito kết thúc cận thành gỡ hòa 1-1
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Đầu hiệp hai, Italia được hưởng quả phạt đền nhưng Sebastian Esposito lại bỏ lỡ đáng tiếc
Phút 63, Frattesi đá nối cận thành rất nhanh ghi bàn thứ 2 cho Italia
Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ lối chơi hợp lý và sắc sảo
Pio Esposito hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha sút penalty chính xác
Italia ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng
Với 3 điểm giành được, Italia vượt chính tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng A
Nguồn ảnh: Uefa, Azzurri, 433