Italia tiếp đà hồi sinh, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ

Italia khởi đầu không thực sự tốt
Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội chơi hay hơn ở nửa đầu hiệp một
Nhưng phút 26, Scamacca chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ mở tỷ số
Niềm vui của tiền đạo thuộc biên chế Atalanta
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia
Sang hiệp hai, Simsir gỡ hòa cho đội khách sau pha đệm cận thành vào lưới trống
Tuy nhiên, đến phút 65, Calafiori lập công ngay sau khi được tung vào sân
Hậu vệ Arsenal giúp Italia tái lập thế dẫn bàn
Đến cuối trận, Eposito ấn định chiến thắng 3-1
Italia đang thể hiện tốt tại Nations League
Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 6/10
Nguồn ảnh: Uefa, 433