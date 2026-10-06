Italia tiếp đà hồi sinh, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ

Italia khởi đầu không thực sự tốt

Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội chơi hay hơn ở nửa đầu hiệp một

Nhưng phút 26, Scamacca chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ mở tỷ số

Niềm vui của tiền đạo thuộc biên chế Atalanta

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia

Sang hiệp hai, Simsir gỡ hòa cho đội khách sau pha đệm cận thành vào lưới trống

Tuy nhiên, đến phút 65, Calafiori lập công ngay sau khi được tung vào sân

Hậu vệ Arsenal giúp Italia tái lập thế dẫn bàn

Đến cuối trận, Eposito ấn định chiến thắng 3-1

Italia đang thể hiện tốt tại Nations League

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 6/10

Nguồn ảnh: Uefa, 433