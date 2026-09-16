Italia: Thượng viện thông qua dự luật cải cách bầu cử, khôi phục phiếu ưu tiên

Theo tin từ TTXVN, điểm mới căn bản nhất trong văn kiện vừa được Thượng viện Italia thông qua là việc khôi phục một phần cơ chế phiếu bầu ưu tiên. Dù các vị trí đứng đầu danh sách vẫn được “khóa cứng”, cử tri sẽ được phép ghi tối đa 3 lựa chọn ưu tiên từ danh sách 6 ứng cử viên, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc luân phiên giới tính.

Theo tính toán từ cơ quan phân tích Youtrend, công thức này sẽ giúp khoảng 43% tổng số đại biểu Quốc hội tương lai (gồm 42% tại Thượng viện và 44% tại Hạ viện) đắc cử trực tiếp nhờ sự lựa chọn đích danh của cử tri.

Đáng chú ý, điều khoản thưởng ghế cho phe đa số vẫn giữ nguyên ngưỡng 42% tổng số phiếu bầu, thay vì hạ thấp như trong các thảo luận ban đầu. Liên minh giành chiến thắng sẽ nhận thêm 70 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện, đảm bảo đạt mức trần tối đa lần lượt là 220 hạ nghị sĩ và 113 thượng nghị sĩ.

Đồng thời, Thượng viện Italia cũng hủy bỏ quy định siết chặt với các đảng nhỏ, khi loại bỏ ngưỡng 3% với các danh sách liên kết. Nhờ đó, toàn bộ số phiếu của các đảng nhỏ trong liên minh, dù không vượt qua ngưỡng tối thiểu, vẫn được cộng dồn để tính thưởng ghế.

Cải cách mới cũng cắt giảm các khu vực bầu cử ở nước ngoài từ 8 xuống còn 2 khu vực cho Hạ viện và 1 cho Thượng viện. Ngoài ra, điều kiện ra ứng cử với những lực lượng chính trị chưa có đại diện trong Quốc hội đã bị siết chặt đáng kể khi nâng số chữ ký tối thiểu từ 1.500 lên 6.000 cho mỗi đơn vị bầu cử.

Ở chiều ngược lại, luật mở rộng quyền bỏ phiếu tại nơi cư trú cho cả những người chăm sóc y tế/người khuyết tật sống xa quê nhà từ 9 tháng trở lên.

Phiên họp tại Thượng viện đã kết thúc trong sự phản đối gay gắt của các nghị sĩ phe đối lập, đặc biệt đối với quy định thưởng ghế 42%. Theo giới phân tích sở tại, dự luật mới có nguy cơ cần được Tòa án Hiến pháp phân định.

Theo kế hoạch, dự luật sửa đổi sẽ được gửi trở lại Hạ viện vào ngày 28-9 tới trong lần đọc thứ ba, nơi phe đa số cầm quyền dự kiến sẽ áp dụng thủ tục bỏ phiếu thông qua để tránh nguy cơ thất bại từ các cuộc bỏ phiếu kín.