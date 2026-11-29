Carlos Alcaraz góp mặt trong trận chung kết Davis Cup 2026. (Ảnh: Davis Cup)

Sau một tuần tranh tài, Davis Cup Finals 2026 bước vào trận đấu cuối cùng với màn tái ngộ giữa hai đội tuyển hàng đầu châu Âu. Đây là năm thứ hai liên tiếp Italia và Tây Ban Nha gặp nhau trong trận tranh chức vô địch quần vợt đồng đội nam thế giới.

Ở chung kết năm 2025, Italia giành chiến thắng 2-0 nhờ hai trận thắng đơn của Matteo Berrettini và Flavio Cobolli trước Pablo Carreno Busta và Jaume Munar.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu năm nay được dự báo sẽ mang đến những diễn biến khác biệt khi Tây Ban Nha có sự phục vụ của Carlos Alcaraz, tay vợt từng vắng mặt ở trận chung kết mùa trước vì chấn thương.

Italia hướng tới cột mốc lịch sử

Đội tuyển quần vợt nam Italia bước vào chung kết với vị thế đương kim vô địch ba năm liên tiếp, đồng thời đang đứng đầu bảng xếp hạng Davis Cup. Nếu tiếp tục đăng quang, thầy trò đội trưởng Filippo Volandri sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên giành 4 chức vô địch liên tiếp kể từ thành tích của Mỹ năm 1971.

Tuy nhiên, hành trình đến trận đấu cuối cùng của Italia không hề dễ dàng.

Tại tứ kết, đội chủ nhà phải nhờ đến chiến thắng của cặp Matteo Berrettini và Andrea Vavassori trong trận đôi quyết định mới có thể vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-1.

Các tay vợt Italia lần lượt vượt qua những thử thách để đến với chung kết. (Ảnh: Davis Cup)

Kịch bản tương tự tiếp tục xuất hiện ở bán kết, khi Italia phải trải qua cuộc đối đầu căng thẳng với Cộng hòa Séc.

Lorenzo Musetti giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước Jakub Mensik. Tuy nhiên, Flavio Cobolli không thể duy trì lợi thế khi để thua Jiri Lehecka sau ba set, buộc trận đấu phải bước vào nội dung đôi quyết định.

Tại đây, Musetti và Vavassori để thua set đầu tiên trước cặp Lehecka/Tomas Machac, nhưng kịp trở lại để giành chiến thắng 3-6, 6-1, 7-6(4), qua đó đưa Italia vào chung kết.

Chiến thắng cho thấy bản lĩnh của đội đương kim vô địch, đặc biệt trong những thời điểm phải đối mặt nguy cơ bị loại. Bên cạnh lợi thế sân nhà, Italia còn sở hữu những phương án thi đấu đôi hiệu quả với sự góp mặt của Vavassori.

Dù vậy, việc phải thi đấu đến trận đôi quyết định ở cả tứ kết và bán kết cũng đặt ra yêu cầu cải thiện hiệu quả trong các trận đơn. Đây sẽ là yếu tố quan trọng khi Italia phải đối đầu đội tuyển Tây Ban Nha đang có phong độ cao.

Tây Ban Nha đặt kỳ vọng vào Alcaraz

Trái ngược với hành trình nhiều thử thách của Italia, Tây Ban Nha tiến vào chung kết sau những chiến thắng tương đối thuận lợi.

Tại tứ kết, đội tuyển do David Ferrer dẫn dắt vượt qua Áo với tỷ số 2-0 nhờ màn trình diễn của hai tay vợt trẻ Daniel Merida và Rafael Jodar.

Đến bán kết, Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Anh với cùng tỷ số 2-0. Rafael Jodar mở màn bằng chiến thắng 6-2, 7-5 trước Cameron Norrie, trước khi Carlos Alcaraz vượt qua Arthur Fery để ấn định kết quả.

Đáng chú ý, Jodar đang trở thành một trong những nhân tố nổi bật của Tây Ban Nha tại Davis Cup năm nay. Tay vợt 20 tuổi duy trì thành tích toàn thắng cả ba trận kể từ khi ra mắt giải đấu, chỉ để thua một set.

Vừa vươn vào nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới trong tháng 11, Jodar được kỳ vọng tiếp tục mang đến lợi thế cho Tây Ban Nha ở trận đơn đầu tiên.

Tuy nhiên, tâm điểm của đội khách vẫn là Carlos Alcaraz.

Tay vợt 23 tuổi vừa giành chức vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp tại Turin, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa giải.

Sự góp mặt của Alcaraz không chỉ tăng cường đáng kể sức mạnh chuyên môn cho Tây Ban Nha mà còn mang đến thêm những phương án chiến thuật cho đội trưởng David Ferrer.

Phát biểu sau chiến thắng trước đội tuyển Anh, Alcaraz cho biết được góp mặt trong trận chung kết Davis Cup là giấc mơ từ khi còn nhỏ. Anh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để cùng đồng đội giành chức vô địch, danh hiệu mà Tây Ban Nha chưa thể tái lập kể từ năm 2019.

Dù vậy, Alcaraz vẫn cần được theo dõi về thể trạng khi trước đó gặp một số vấn đề ở vùng gân kheo. Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến phương án sử dụng lực lượng của Tây Ban Nha nếu trận chung kết phải phân định bằng nội dung đôi.

Người hâm mộ Tây Ban Nha kỳ vọng sao ngôi sao lớn nhất của họ - Carlos Alcaraz. (Ảnh: Davis Cup)

Cuộc đấu của bản lĩnh và phong độ

Xét về lịch sử đối đầu, Italia đang nhỉnh hơn Tây Ban Nha với 8 chiến thắng sau 14 lần gặp nhau tại Davis Cup. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội diễn ra từ năm 1932.

Italia có lợi thế sân nhà, kinh nghiệm thi đấu những trận quyết định và chuỗi ba chức vô địch liên tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha sở hữu Alcaraz cùng những tay vợt trẻ đang có phong độ tốt.

Điểm đáng chú ý nằm ở thể thức thi đấu. Hai đội sẽ tranh tài ở hai trận đơn, trước khi bước vào trận đôi quyết định nếu tỷ số hòa 1-1.

Với Tây Ban Nha, khả năng giành chiến thắng ở cả hai trận đơn sẽ giúp họ tránh phải bước vào cuộc đối đầu đôi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngược lại, nếu đưa trận chung kết đến trận đấu thứ ba, Italia có cơ sở để tự tin nhờ những màn trình diễn của Vavassori và các đồng đội tại vòng đấu trước.

Trong trường hợp cần thi đấu đôi, Tây Ban Nha cũng có những lựa chọn đáng chú ý với Marcel Granollers và Pedro Martinez.

Bởi vậy, dù Alcaraz được kỳ vọng tạo ra khác biệt, kết quả chung cuộc nhiều khả năng vẫn phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn của những tay vợt còn lại, đặc biệt ở trận đơn mở màn.

Trận chung kết Davis Cup 2026 giữa Italia và Tây Ban Nha diễn ra lúc 21 giờ ngày 29/11 (giờ Việt Nam) tại Bologna.

Một bên hướng tới cột mốc lịch sử với 4 chức vô địch liên tiếp, bên còn lại quyết tâm giành danh hiệu thứ 7 sau 7 năm chờ đợi. Cuộc tái đấu giữa 2 đội hứa hẹn mang đến màn tranh tài hấp dẫn để khép lại mùa giải Davis Cup 2026.