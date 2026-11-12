Italia sơ tán hàng loạt trường học do cảnh báo đánh bom

Ngày 11/11, bất chấp thời tiết mưa bão, hàng nghìn người lao động Tây Ban Nha đã tham gia tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc, nhằm phản đối tình trạng giá thuê nhà tăng cao và cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở. Tại một số địa điểm, đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, khiến nhiều người bị thương.