Italia sơ tán hàng loạt trường học do cảnh báo đánh bom
Ngày 11/11, khoảng 6.300 trường học tại Italia đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom buộc nhiều cơ sở phải sơ tán học sinh. Những cảnh báo tương tự cũng xuất hiện tại một số khu vực thuộc Vương quốc Anh và Ireland, trong bối cảnh các vụ đe dọa và tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ thiết yếu gia tăng tại châu Âu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/italia-so-tan-hang-loat-truong-hoc-do-canh-bao-danh-bom-246261112084123614.htm