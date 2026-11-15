Italia phạt Meta 805 triệu euro vì vi phạm bản quyền riêng tư

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Theo tờ Deutsche Welle, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italia xác định ứng dụng Facebook thuộc Meta trên hệ điều hành Android đã truy cập hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan lưu trữ trong điện thoại của người dùng mà không thông báo đầy đủ hoặc xin phép một cách rõ ràng.

Vi phạm bắt nguồn từ tính năng “nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook”, vốn tự động đề xuất hình ảnh và video có sẵn trong điện thoại để người dùng đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italia cho rằng Facebook chỉ yêu cầu người dùng cấp một quyền truy cập chung cho nhiều chức năng khác nhau thay vì xin phép riêng biệt cho tính năng gợi ý này.

Tính năng này được bật theo mặc định, khiến người dùng có thể không nhận thức đầy đủ về phạm vi dữ liệu mà ứng dụng được phép truy cập.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italia cũng yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải tắt tính năng gợi ý từ thư viện ảnh theo mặc định và thiết lập cơ chế xin phép riêng biệt, minh bạch, dễ hiểu trước khi truy cập kho dữ liệu của người dùng, sau đó báo cáo các biện pháp khắc phục cho cơ quan chức năng.

Phản hồi về quyết định này, phía Meta cho rằng mức phạt là không tương xứng và sẽ tiến hành kháng cáo.