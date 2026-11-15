Italia phạt Meta 805 triệu euro vì truy cập ảnh người dùng trái phép

Theo Reuters, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italia (Garante) xác định ứng dụng Facebook trên hệ điều hành Android đã truy cập hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan được lưu trữ trong điện thoại của người dùng mà không thông báo đầy đủ hoặc xin phép một cách rõ ràng.

Vi phạm liên quan đến tính năng “Nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook”, được triển khai từ năm 2023. Tính năng này tự động đề xuất hình ảnh, video trong điện thoại để người dùng đăng tải lên mạng xã hội.

Meta tuyên bố không đồng tình với đánh giá của cơ quan quản lý Italia, cho rằng mức phạt không tương xứng và sẽ tiến hành kháng cáo. Ảnh: Shutterstock

Theo cơ quan quản lý Italia, Facebook chỉ yêu cầu người dùng cấp một quyền truy cập chung cho nhiều chức năng khác nhau, thay vì xin phép riêng đối với tính năng gợi ý ảnh. Đáng chú ý, tính năng này được bật theo mặc định, khiến người dùng có thể không nhận thức đầy đủ về phạm vi dữ liệu mà ứng dụng được phép truy cập.

Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 7/2025 sau khi một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Bolzano gửi đơn phản ánh. Nhà chức trách xác định cách thức thu thập sự đồng ý của Meta vi phạm quy định của nước này về bảo vệ quyền riêng tư trong môi trường điện tử, được xây dựng trên cơ sở Chỉ thị ePrivacy của Liên minh châu Âu (EU).

Garante yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải tắt tính năng nói trên theo mặc định, đồng thời thiết lập cơ chế xin phép riêng biệt, minh bạch và dễ hiểu trước khi truy cập thư viện ảnh. Tập đoàn cũng phải báo cáo các biện pháp khắc phục cho cơ quan chức năng.

Giới chức Italia cho biết mức phạt được xác định dựa trên quy mô ảnh hưởng tới khoảng 20 triệu người dùng Android, thời gian vi phạm kéo dài và mức độ hợp tác hạn chế của Meta trong quá trình điều tra. Khoản tiền phạt tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của tập đoàn.

Phản hồi về quyết định này, Meta tuyên bố không đồng tình với đánh giá của cơ quan quản lý Italia, cho rằng mức phạt không tương xứng và sẽ tiến hành kháng cáo.

Cơ quan chức năng Italia cũng làm rõ rằng cuộc điều tra không xem xét khả năng Meta sử dụng hình ảnh của người dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Meta trước đó đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến hoạt động này.