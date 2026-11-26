Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani. Ảnh: Reuters

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, đồng thời là lãnh đạo đảng Forza Italia thuộc liên minh cầm quyền, cho biết Rome đã bày tỏ với Kiev quan điểm rằng việc tấn công các tàu Nga trong vùng biển Libya là một sai lầm, đồng thời cảnh báo Ukraine không nên để xung đột lan rộng sang các khu vực khác.

“Việc xâm phạm chủ quyền của Libya là một sai lầm”, ông Tajani nhấn mạnh, đồng thời cho biết Rome không nhận được bất kỳ thông báo trước nào về các hoạt động quân sự của Ukraine.

“Italia hoàn toàn không hay biết về ý định của Kiev tiến hành các cuộc tấn công trong vùng lãnh hải Libya, thậm chí ngay trong một cảng biển”, ông Tajani cho biết.

Ngoại trưởng Tajani cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha để bày tỏ quan ngại, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Italia trong việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Libya.

Đảng Liên đoàn (League), một thành viên khác trong liên minh cầm quyền tại Italia, cũng lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “không thể chấp nhận được” và cảnh báo vụ việc có nguy cơ gây bất ổn cho Libya.

Italia là một trong những quốc gia kiên định ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước này vào năm 2022, thông qua việc cung cấp viện trợ quân sự và ủng hộ các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Moskva.

Tuy nhiên, trong nội bộ Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt. Trong khi đảng của bà Meloni kiên định ủng hộ Kiev, đảng Liên đoàn (League) đã nhiều lần chỉ trích việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ukraine khẳng định vụ tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển nhằm vào một tàu hộ vệ của Hải quân Nga và một tàu chở hàng là hành động tự vệ chính đáng.

Ngày 22/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái để đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga tại cảng Benghazi (Libya). Theo ông Zelensky, tàu bị đánh chìm là một trong những chiến hạm mới nhất của Nga. Con tàu được đưa vào biên chế năm 2023, sau khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine nổ ra. Giới chức Libya cho biết con tàu bị tấn công trong thời gian neo đậu tại cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và bổ sung nhu yếu phẩm trước hành trình trở về Nga, theo thỏa thuận hợp tác hàng hải song phương. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa đến nơi an toàn và đang được điều trị vì bị thương nhẹ. Mặc dù không xác định bên chịu trách nhiệm về vụ tập kích, chính quyền miền Đông Libya nhấn mạnh rằng nước này “không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột Nga – Ukraine”.