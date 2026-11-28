Các thành viên đội tuyển quần vợt nam Italia ăn mừng sau khi giành quyền vào chung kết. (Ảnh: Davis Cup)

Sáng 28/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Italia tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Davis Cup 2026 khi vượt qua Cộng hòa Séc sau cuộc so tài kịch tính tại Bologna (Italia), qua đó tiến thêm một bước trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Ở trận đơn đầu tiên, Lorenzo Musetti giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước Jakub Mensik. Dù đối thủ thực hiện thành công 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, tay vợt người Italia vẫn duy trì sự ổn định, cứu thành công cả sáu break-point phải đối mặt.

Tuy nhiên, Cộng hòa Séc nhanh chóng đưa cuộc đối đầu trở về thế cân bằng khi Jiri Lehecka đánh bại tay vợt số 7 thế giới Flavio Cobolli với tỷ số 6-2, 1-6, 6-3, buộc hai đội phải bước vào trận đôi quyết định.

Đội trưởng Filippo Volandri quyết định tung Musetti vào sân cùng Andrea Vavassori để đối đầu cặp Jiri Lehecka và Tomas Machac. Sau khi để thua 3-6 trong set đầu, bộ đôi Italia trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 6-1 ở set hai, trước khi giành phần thắng 7-6(4) trong set quyết định.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Musetti bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào thành công chung của đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng giúp Italia vượt qua thử thách.

Với kết quả này, Italia nối dài chuỗi 16 cuộc đối đầu toàn thắng tại Davis Cup kể từ năm 2023. Đáng chú ý, thầy trò Filippo Volandri tiếp tục duy trì vị thế tại giải đấu dù không có sự phục vụ của tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner do chấn thương.

Italia trở thành quốc gia thứ hai, sau Thụy Điển, góp mặt tại bốn trận chung kết Davis Cup liên tiếp kể từ khi giải đấu bãi bỏ thể thức Challenge Round.

Tại chung kết ngày 29/11, đội chủ nhà sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Tây Ban Nha, diễn ra vào 18 giờ chiều nay (28/11).

Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, Italia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên giành bốn chức vô địch Davis Cup liên tiếp kể từ khi đội tuyển Mỹ lập được thành tích này vào năm 1971.