Trong bối cảnh nhu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngành vật liệu xây dựng, sự tham gia của các doanh nghiệp Italia tại Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026 được kỳ vọng mang đến thêm những cơ hội hợp tác thiết thực cho thị trường Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 2-4/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E.), Hà Nội. Gian hàng Quốc gia Italia do Cơ quan Thương mại Italia (Italian Trade Agency - ITA) phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc và thiết bị ngành gốm sứ Italia (ACIMAC) cùng Liên đoàn các doanh nghiệp đá tự nhiên và công nghệ chế biến đá Italia (CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE) tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ ngày 2-4/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E.), Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên ITA tham gia một triển lãm chuyên ngành quy mô lớn tại Việt Nam với Gian hàng Quốc gia Italia. Sự kiện có sự góp mặt của 18 doanh nghiệp Italia, trong đó 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, máy móc và thiết bị sản xuất gốm sứ; 7 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đá tự nhiên và các ngành công nghiệp liên quan. Bên cạnh đó, ba thương hiệu Italia khác cũng được giới thiệu thông qua các nhà nhập khẩu và nhà phân phối.

Việc quy tụ các doanh nghiệp thuộc hai lĩnh vực có tính bổ trợ cho ngành xây dựng và vật liệu hoàn thiện không chỉ giúp giới thiệu năng lực công nghiệp của Italia, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất, tìm hiểu giải pháp công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác.

Italia hiện là một trong những quốc gia có vị thế đáng chú ý trong ngành công nghiệp máy móc, thiết bị sản xuất gốm sứ. Theo số liệu được công bố, năm 2025, doanh thu của lĩnh vực này đạt 1,73 tỷ euro, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD, chiếm khoảng 50% sản lượng toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu, cho thấy mức độ hội nhập sâu rộng của ngành công nghiệp này trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, ngành đá tự nhiên Italia, bao gồm các doanh nghiệp khai thác, sản xuất đá cùng các nhà chế tạo công nghệ phục vụ khai thác và chế biến, ghi nhận doanh thu vượt 5 tỷ USD trong năm 2025. Những con số này phần nào phản ánh quy mô, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Italia trong chuỗi giá trị vật liệu xây dựng và hoàn thiện kiến trúc.

Đối với Việt Nam, nơi ngành xây dựng, sản xuất vật liệu và công nghiệp chế biến đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và tiêu chuẩn sản phẩm, việc kết nối với các nhà sản xuất thiết bị, công nghệ từ Italia có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và nghiên cứu khả năng ứng dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 100 năm thành lập Cơ quan Thương mại Italia (ITA). Việc lựa chọn tham gia triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam với quy mô Gian hàng Quốc gia cũng cho thấy sự quan tâm của Italia đối với thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.

Sau lễ khai mạc chính thức của triển lãm, lễ cắt băng khánh thành Gian hàng Quốc gia Italia sẽ được tổ chức tại khu vực lối vào không gian triển lãm, thuộc khu vực ITA Lounge. Dự kiến tham dự có Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco della Seta, Tham tán Thương mại Italia Ilaria Piccinni, cùng ông Flavio Marabelli, Chủ tịch danh dự phụ trách quan hệ thể chế của CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE và bà Antonella Tantillo, Quản lý dự án thuộc Ban Xúc tiến của ACIMAC, cùng đại diện các doanh nghiệp tham gia và đối tác Việt Nam.

Gian hàng Quốc gia Italia được bố trí tại các khu vực B01-04, C01-08 và D01-07, tạo không gian để doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan tìm hiểu sản phẩm, công nghệ cũng như trao đổi cơ hội hợp tác.

Thông qua sự kiện, Italia không chỉ giới thiệu những thế mạnh công nghiệp đã được khẳng định trên thị trường quốc tế, mà còn hướng tới tăng cường hiện diện thương mại và kết nối sâu hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với sự tham gia của các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp hai nước, Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm gặp gỡ chuyên ngành, góp phần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ gốm sứ, đá tự nhiên và công nghiệp vật liệu.