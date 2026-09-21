Italia đề xuất giới hạn học sinh nước ngoài, cấm che kín mặt trong trường học

Thủ tướng Giorgia Meloni phát biểu tại sự kiện của đảng Anh em Italy ngày 20-9. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại sự kiện thường niên dành cho lực lượng thanh niên của đảng Anh em Italy, bà Giorgia Meloni nhấn mạnh, dự luật mới nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập trong hệ thống giáo dục, trong đó chú trọng khả năng sử dụng tiếng Italia của học sinh có nguồn gốc nhập cư.

Theo người đứng đầu Chính phủ Italia, dự luật sẽ quy định số lượng tối đa học sinh nước ngoài trong mỗi lớp. Bên cạnh đó, phụ huynh của những học sinh nước ngoài gặp khó khăn nghiêm trọng trong quá trình hòa nhập với hệ thống giáo dục Italia sẽ được yêu cầu học tiếng Italia.

Bà Meloni cho rằng, nếu trong một lớp chỉ có một học sinh chưa sử dụng thành thạo tiếng Italia, học sinh đó có thể nhanh chóng cải thiện khả năng ngôn ngữ với sự hỗ trợ của giáo viên và các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, khi số học sinh không sử dụng được tiếng Italia tăng lên đáng kể, thậm chí chiếm đa số, quá trình hòa nhập sẽ gặp khó khăn.

Thủ tướng Italia không nêu cụ thể số lượng học sinh nước ngoài tối đa được phép trong mỗi lớp. Theo Fondazione ISMU, tổ chức nghiên cứu về di cư và hội nhập của nước này, học sinh không mang quốc tịch Italia hiện chiếm khoảng 11,6% tổng số học sinh tại các trường học ở nước này.

Đề xuất của Chính phủ Italia được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hội nhập người nhập cư tiếp tục thu hút sự quan tâm tại nước này. Với vị trí địa lý nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Italia là một trong những cửa ngõ chính để người di cư từ khu vực Bắc Phi và Trung Đông tìm cách vào châu Âu. Dòng người di cư trong nhiều năm qua đã đặt ra những thách thức đối với chính quyền Italia trong quản lý biên giới, tiếp nhận người di cư và tổ chức hội nhập xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, sự gia tăng số học sinh có nguồn gốc nhập cư đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức tổ chức dạy và học, đặc biệt tại những địa phương có tỷ lệ học sinh không mang quốc tịch Italia cao.

Cùng với quy định về số lượng học sinh, dự luật cũng đề cập vấn đề trang phục che kín khuôn mặt trong trường học. Bà Meloni cho biết burqa và niqab sẽ bị cấm trong môi trường giáo dục. “Các học sinh phải đến trường với khuôn mặt không bị che kín”, bà Meloni tuyên bố, đồng thời cho rằng không thể lấy lý do truyền thống để yêu cầu một nữ sinh che kín mặt khi tới trường.

Burqa và niqab là những trang phục phổ biến ở một số cộng đồng Hồi giáo, trong đó burqa che kín toàn bộ cơ thể và khuôn mặt, còn niqab che phần lớn khuôn mặt và để hở vùng mắt.

Động thái trên tiếp tục cho thấy vấn đề nhập cư, hội nhập văn hóa và bảo đảm các nguyên tắc chung trong đời sống xã hội là những nội dung được Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đặc biệt quan tâm. Kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ do đảng Anh em Italy lãnh đạo đã thúc đẩy nhiều chính sách liên quan đến kiểm soát nhập cư và tăng cường yêu cầu đối với quá trình hội nhập. Đề xuất hiện mới ở giai đoạn chuẩn bị trình Nội các và sẽ cần trải nhiều bước trước khi có thể trở thành quy định chính thức.

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