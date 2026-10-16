It's CHARLES: Từ phòng thu đến Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu tại ATVNCG 2026

Cuộc hội ngộ của những người quen

Khép lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It's CHARLES là một trong 17 thành viên của Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, đồng thời nhận danh hiệu Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu (X-Innovator). Trước khi tham gia chương trình, anh đã góp phần tạo nên các ca khúc như Hỏa Ca, Show Me và Hỏa Tâm.

Sau khoảng ba năm vắng bóng trên sân khấu, It's CHARLES trở lại biểu diễn với sự động viên từ những người từng đồng hành cùng mình. Khi còn làm nhạc phía sau sân khấu tại K24, anh từng nhận được lời khích lệ từ hai đàn anh Binz và Hà Lê: "Nếu có mùa 2 thì em đi thi đi Chạc, hợp với em lắm!".

Chương trình còn đưa It's CHARLES gặp lại những nghệ sĩ từng xuất hiện trong hành trình làm nghề của mình. Anh từng là thí sinh được Hoàng Tôn hỗ trợ tại Giọng Hát Việt, gặp Đại Nghĩa trong vai trò MC và Thanh Duy khi tham gia Giọng Ải Giọng Ai. Sau đó, "Chạc Xỉu" có dịp gặp Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu tại Tân Binh Toàn Năng. Những cuộc gặp gỡ ở các chương trình khác nhau tạo thêm cơ hội để nam nghệ sĩ kết nối với đồng nghiệp trong lần trở lại sân khấu này.

"Chạc Xỉu" chia sẻ về Trạm Chạc Pin.

Khi người hướng nội bước ra sân khấu

Ở độ tuổi ngoài 30, It's CHARLES thừa nhận bản thân có những lo lắng khi tham gia môi trường truyền hình thực tế với nhịp độ dồn dập và nhiều cá tính khác nhau. Anh băn khoăn về cách thể hiện bản thân khi không còn dựa vào âm nhạc để bộc lộ mình.

It's CHARLES dần tìm được vị trí trong tập thể khi nghĩ đến việc lắng nghe các nghệ sĩ trẻ, đồng thời kết nối với những người cùng thế hệ và các anh lớn hơn. "Mình có thể làm người quan sát, lắng nghe lớp bạn trẻ đằng sau mình và kết nối những người độ tuổi gần mình với các anh lớn hơn", giọng ca sinh năm 1994 chia sẻ.

Thói quen đứng quan sát mọi người đôi khi khiến It's CHARLES trở thành người đứng ngoài khung hình. Những tình huống này lại tạo nên các khoảnh khắc hài hước được khán giả nhắc đến qua cụm từ "Can I join". Qua các tập phát sóng, khán giả cũng có dịp nhìn thấy những biểu cảm và phản ứng tự nhiên của anh khi sinh hoạt cùng các đồng đội.

Nhìn lại hành trình, It's CHARLES chia sẻ: "Đến lúc xem mới nhận ra mình cười nhiều như thế nào, được khóc nhiều hơn và được bày tỏ nhiều hơn so với việc ở nhà theo đuổi âm nhạc trong một không gian riêng. Việc được quan sát, nhìn thấy sự hồn nhiên của mình hay những lúc vỡ òa cảm xúc, tất cả đều là những khoảnh khắc rất đáng nhớ!"

Âm nhạc đi cùng với trách nhiệm

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It's CHARLES phải làm quen với lịch trình sáng tác theo chủ đề, thu âm, tập luyện và ghi nhớ vũ đạo. Anh cho biết quá trình này giúp mình rèn luyện thêm nhiều kỹ năng. Dù có lúc băn khoăn liệu bản thân có đủ khả năng đi tiếp, "Chạc" cho biết anh không để áp lực thành công chi phối toàn bộ hành trình. Thay vào đó, anh học cách lắng nghe và tiếp nhận những đánh giá về mình.

Một thay đổi trong suy nghĩ của "Chạc Xỉu" đến từ việc nhìn nhận âm nhạc không chỉ là đam mê cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm phục vụ khán giả và nuôi sống gia đình. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Mình càng có ý thức trách nhiệm về công việc thì hành trình sẽ nở hoa. Những lo âu biến mất kể từ khi "Chạc" nhận ra nghề này có trách nhiệm phục vụ khán giả".

Bên cạnh những trải nghiệm trên sân khấu, It's CHARLES gửi lời cảm ơn đến "người ấy", những người luôn ủng hộ mình và cộng đồng người hâm mộ Trạm Chạc Pin. Anh mong muốn tiếp tục gặp gỡ khán giả qua những sản phẩm âm nhạc mới. "Sau chương trình Chạc đã khác rất nhiều, nên hy vọng có thể mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mới với một It's CHARLES hoàn toàn khác", nam ca sĩ chia sẻ.