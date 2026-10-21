It's CHARLES ra mắt Em Tên Là Chi sau 3 năm được vợ 'nhắc bài'

Tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It's CHARLES chính thức có tên trong đội hình Gia Tộc Toàn Năng và nhận giải thưởng "Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu X-Innovators". Anh tham gia sản xuất âm nhạc và dàn dựng tiết mục cùng các thành viên thuộc Tổ đội Sóng Ngầm, Nhà Củi Lửa và Nhà Long Mã.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về hành trình này, It's CHARLES cho biết chương trình mang đến những thay đổi đáng kể trong tư duy làm nghề. Trước đây, nam nghệ sĩ định hướng âm nhạc theo phong cách kết hợp và thường sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, quá trình tương tác trực tiếp với khán giả tại trường quay giúp anh nhận ra sức tác động của âm nhạc, đồng thời tìm thấy nguồn cảm hứng mới từ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, quá trình làm việc cùng hơn 30 nghệ sĩ cũng giúp It's CHARLES điều chỉnh thói quen công việc. "Chạc Xỉu" nhìn nhận bản thân từng mắc "bệnh" cầu toàn của một nhà sản xuất âm nhạc, luôn muốn kiểm soát mọi chi tiết trong sản phẩm. Khi hoạt động tập thể, anh học cách buông bỏ những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. "Mình nhận ra sự cầu toàn đôi khi làm đánh mất đi vẻ đẹp của sự đa dạng. Không phải một bài hát cứ mượt mà, nốt cao khủng thì mới hay; đôi khi chính những sự run rẩy, khiếm khuyết lại là gia vị tạo nên điểm sáng bất ngờ cho một tác phẩm", Anh Tài chia sẻ.

Sau chương trình, It's CHARLES giới thiệu ca khúc Em Tên Là Chi. Được hoàn thiện bản thu âm và quay MV từ 3 năm trước, sản phẩm mang màu sắc indie, với phần hình ảnh mộc mạc, khác với hình ảnh sân khấu của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại.

Ca khúc kết hợp chất liệu âm nhạc Việt Nam với hơi hướng quốc tế, được It's CHARLES sáng tác trong khoảng 2 - 3 ngày vào giai đoạn 2020 - 2021. Dù đây là dự án viết tặng bà xã Kim Chi Sun, anh vẫn giữ lại bản thu suốt nhiều năm để chờ thời điểm phát hành phù hợp.

Việc "ém bài" kéo dài cũng tạo nên những tình huống hài hước giữa hai vợ chồng. It's CHARLES kể lại phản ứng của vợ khi lần đầu nghe bản demo: "Chi nghe xong hỏi liền: 'Bài này viết về em hả?'. Vì lời bài hát có câu "Em tên là Chi, tell me your name". Mình hay thích chọc vợ nên cứ cười đáp 'Có thể, hoặc là một em Chi nào đó', làm Chi dỗi".

"Chạc" tiết lộ bà xã luôn là người trông chờ và nhắc nhở anh về ca khúc Em Tên Là Chi.

Không chỉ một lần, Kim Chi Sun còn nhiều lần nhắc chồng về ca khúc. "Vì ém bài lâu quá, cứ mỗi quý trong năm vợ lại nhắc một lần: "Anh ơi, sao ngâm lâu quá vậy? Viết về em mà không ra, anh không ưa em hay không muốn khoe em với người ta?"", It's CHARLES chia sẻ.