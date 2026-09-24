Ít nhất 9 người thiệt mạng do bão Dujuan tại Nhật Bản
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích do mưa lớn kỷ lục gây lũ lụt và sạt lở đất tại miền Đông Nhật Bản, sau khi bão Dujuan đi qua khu vực.
Theo giới chức địa phương, tỉnh Chiba chịu thiệt hại nặng nề nhất với 6 trường hợp tử vong, trong khi tỉnh Kanagawa ghi nhận thêm 3 nạn nhân.
Các vụ tử vong chủ yếu liên quan đến sạt lở đất, ngập lụt và tai nạn trong quá trình xử lý hậu quả thiên tai. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng.
Hoàn lưu bão Dujuan đã gây mưa lớn trên diện rộng tại vùng Kanto và quần đảo Izu, khiến nhiều con sông dâng cao, tràn bờ và gây ngập nghiêm trọng. Tại tỉnh Chiba, hàng trăm phương tiện bị chìm trong nước, trong khi hơn 500 công trình và nhà ở bị hư hại hoặc ngập úng.
Thiên tai cũng làm gián đoạn hạ tầng, khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại Chiba và Kanagawa bị mất điện. Dù bão đã suy yếu và di chuyển ra xa, giới chức cảnh báo nguy cơ sạt lở và lũ quét vẫn ở mức cao.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/it-nhat-9-nguoi-thiet-mang-do-bao-dujuan-tai-nhat-ban-post137817.html