Ít nhất 46 người chết trong vụ hai tàu cao tốc va chạm tại Tây Ban Nha

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

Đài RT dẫn thông tin từ đài Cadena SER cho biết, ít nhất 46 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha vào sáng 28/10 (theo giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân, trong khi nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn đang được điều tra.

Theo Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha Adif, tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 54 phút sáng (giờ địa phương), tại khu vực giữa các địa phương Los Yébenes và Urda, cách Madrid khoảng 120 km về phía nam.

Vụ việc liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc của hãng đường sắt quốc doanh Renfe và hãng tư nhân Iryo. Theo thông tin ban đầu do truyền thông Tây Ban Nha dẫn lại, một đoàn tàu Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Cú va chạm khiến ít nhất hai toa tàu trật bánh và rơi xuống taluy bên cạnh đường sắt.

Theo truyền thông Mỹ, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, bà Esther Padilla, ban đầu xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng và cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các toa tàu bị hư hại. Số người bị thương chưa được xác định đầy đủ trong những thông tin ban đầu.

Các đội cứu hỏa, nhân viên Bảo vệ dân sự, ba trực thăng y tế và hai đơn vị hồi sức tích cực lưu động đã được điều động tới hiện trường. Chính quyền khu vực cũng kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp và đề nghị triển khai Đơn vị Khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha hỗ trợ công tác cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha. Ảnh cắt từ video/RT

Adif thông báo đình chỉ hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalusia. Hãng Renfe cho biết đang phối hợp hỗ trợ hành khách và gia đình những người bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai phương án đổi hoặc hủy vé cho các chuyến tàu bị gián đoạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định chính thức. Một số thông tin ban đầu từ truyền thông Tây Ban Nha cho biết đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray, trong khi đoàn tàu Renfe tiếp tục di chuyển và xảy ra va chạm từ phía sau. Khả năng sai sót trong quá trình vận hành đang được đề cập, nhưng chưa thể kết luận trách nhiệm khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.

Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một năm sau thảm họa đường sắt tại Adamuz, tỉnh Córdoba, miền Nam Tây Ban Nha, hồi tháng 1/2026, khiến 45 người thiệt mạng theo các bản tin ban đầu được nhiều hãng truyền thông dẫn lại. Vụ việc trước đó liên quan đến một đoàn tàu trật bánh và va chạm với đoàn tàu chạy ngược chiều. Các nhà điều tra khi đó tập trung vào khả năng một đoạn đường ray bị hư hỏng.