Ít nhất 44 thường dân thiệt mạng trong các vụ tấn công tại CHDC Congo

Bức ảnh chụp ngày 6/11/2026 cho thấy cảnh đổ nát sau một cuộc tấn công tại Cantine-Aloya, một địa điểm thuộc lãnh thổ Beni, tỉnh North Kivu, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: THX)

Lực lượng Dân chủ Liên minh (ADF) - nhóm phiến quân có nguồn gốc từ Uganda từng tuyên thệ trung thành với IS vào năm 2019 - đã tấn công nhiều ngôi làng thuộc vùng lãnh thổ Mambasa, tỉnh Ituri, từ ngày 10 đến 13/11. Quan chức địa phương Gabriel Tonge cho biết: “Một số thi thể đã bắt đầu phân hủy. Các nạn nhân bị chém bằng dao rựa, trong khi những người khác bị bắn”.

Một nguồn tin nhân đạo giấu tên xác nhận đã tìm thấy 47 thi thể và cảnh báo: “Các phiến quân ADF vẫn đang lẩn trốn trong rừng và giăng bẫy phục kích”. Nhiều nguồn tin địa phương khác ước tính số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới 49 người khi hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn.

Vụ thảm sát diễn ra chỉ vài ngày sau khi ADF sát hại 66 người, bao gồm 3 nhân viên y tế, và thiêu rụi 3 cơ sở y tế tại tỉnh North Kivu lân cận. Làn sóng bạo lực này đang đe dọa trực tiếp các nỗ lực dập dịch Ebola - đợt bùng phát tồi tệ nhất tại CHDC Congo kể từ tháng 5 vừa qua khiến hơn 5.000 người tử vong.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình trạng bất ổn kéo dài tại đây là “một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó với dịch Ebola tại CHDC Congo”. Dù cả quân đội Uganda và CHDC Congo đều đã điều quân đến khu vực để trấn áp ADF, các chiến dịch này đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.