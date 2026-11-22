Trực thăng được điều động đến hiện trường vụ rò rỉ chất lạ tại một trường trung học ở Tây Slovakia, ngày 20/11/2026.

"Trong số 40 bệnh nhân có 25 thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi", hãng tin TARS của Slovakia dẫn lời bà Dana Kamenicka, người phát ngôn Viện Bệnh Nhi Quốc gia (NUDCH) ở Bratislava, nói.

Lực lượng cứu hộ và ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, sau khi nhận tin báo nghi rò rỉ chất độc hại.

Dịch vụ cứu hộ hàng không Air-Transport Europe đã đưa ba nữ sinh, 17 và 18 tuổi, bị tổn thương do hít phải chất lạ đến bệnh viện, trong đó một trường hợp được chuyển trực thăng tới khoa hô hấp và sinh lý nhi.

Theo thông tin từ TASR, lực lượng cứu hỏa và chuyên gia phòng thí nghiệm hóa chất kiểm soát không phát hiện mức chất độc hại tăng cao trong không khí, tại thời điểm kiểm tra.

Cảnh sát khu vực Bratislava đã mở thủ tục tố tụng hình sự để điều tra nghi vấn gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Các lớp học tại trường dự kiến hoạt động bình thường trở lại vào ngày 23/11.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào ngày 20/11. Chất gây ngộ độc cho học sinh và nhân viên vẫn chưa được tiết lộ.

Theo TASS