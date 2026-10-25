Ít nhất 40 người chết trong vụ xả súng tại Nigeria

Theo cảnh sát Nigeria, một nhóm tay súng đã tiến vào ngôi làng và nổ súng, đồng thời cướp phá các cửa hàng, lấy đi lương thực và hàng hóa.

Số người thiệt mạng ban đầu được cảnh sát xác nhận là 10, nhưng tăng lên ít nhất 40 người sau khi lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều thi thể trong ngày 24-10, theo Tổ chức Ân xá quốc tế.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên đột kích các ngôi làng, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc và cướp gia súc, gây nguy hiểm cho dân thường.

Sau vụ việc, chỉ huy cảnh sát bang Taraba, ông Edwin Ogbegaghagha, yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh. Cảnh sát, quân đội và các đơn vị an ninh liên quan đã được triển khai tới khu vực nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo, duy trì trật tự và truy bắt những người gây án.

Cảnh sát đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cung cấp thông tin hữu ích phục vụ điều tra.

Hiện thông tin về danh tính các đối tượng tấn công và động cơ gây án chưa được công bố cụ thể.